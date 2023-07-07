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Как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами": Авраменко назвал интересную фразу

Алёна Воронина
7 июля 2023, 06:40
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Большинство людей допускают серьезную ошибку и переводят эту фразу неправильно.
Украинский язык, Александр Авраменко
Как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами"/ скрин

Когда мы находимся в какой-то уютной квартире, которая удобно меблирована и обустроена так, чтобы в ней было всё необходимое, то хочется вспомнить слово или фразу, чтобы кратко и точно описать это помещение. Часто в памяти всплывает выражение "квартира со всеми удобствами". Но как правильно перевести его на украинский?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, какой украинский аналог стоит использовать при переводе этой фразы.

"Наверное, все мы любим домашний уют, который создают мебель, цветы, отделка квартиры или дома. Вот такие дома называют "квартира со всеми удобствами". А как это звучит на украинском? Большинство людей переводят такую фразу как "квартира зі всіма зручностями". Но это неправильно", – отметил Авраменко.

Он объяснил, что "квартира зі всіма зручностями" – это калька из русского языка. А на украинском правильно говорить "квартира з усіма вигОдами" (в слове "вигода" ударение на "о").

"Есть в нашем языке слово "вИгода" – то, что дает хорошие последствия, прибыль. А есть и слово "выгОда", что означает "благоприятные условия, удобство в чем-то", – пояснил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как звучит на украинском "квартира со всеми удобствами":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Раньше Авраменко объяснил, что означает выражение "на руку ковінька". Большинство украинцев даже не догадываются, что скрывает в себе древнее выражение, пришедшее к нам от наших предков.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, как правильно – "торгІвельний" или "торгОвельний центр". Часто не только рядовые украинцы, но и владельцы таких заведений допускают очень распространенную ошибку в употреблении этого слова.

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