Что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем: объяснение языковеда

Слово "звитяга" во время войны в Украине употребляется часто, но не все знают, что оно точно означает.

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Что означает слово "звитяга"/ скрин

Во время, когда украинские воины защищают наше государство от российских оккупантов, слово "звитяга" уже прочно засело в нашем словарном запасе. Но даже сейчас очень многие люди не знают истинного значения этого слова, поэтому часто используют его неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что на самом деле означает это слово.

"В нашем языке есть слова, которые мы слышим с раннего возраста и как будто знаем, что они означают. А потом оказывается, что не то значение вкладывали в слово, и что в словаре это слово имеет совсем другой смысл", – отмечает Авраменко.

Он объяснил, что "звитяга" означает победу в бою, подвиг.

"Сегодня разговор о слове "звитяга". Все мы его знаем. Но что это значит? "Звитяга" – это победа в бою, подвиг. Например, "звитяжний бій", то есть победный. А также это достижения, успех, добытые упорным трудом. Например, "трудова звитяга", – объяснил Авраменко.

Что означает слово "звитяга"/ скрин

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что такое "звитяга":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Раньше Авраменко объяснил, что означает загадочное слово "лимар". Мы можем часто встречать это слово или фамилии, которые от него происходят, но даже не догадываться о его значении.

Также раньше Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слова "уехать" и "угнать". Некоторые слова, которые прочно прижились в нашей речи, на самом деле – суржик. Но используя их, мы даже не догадываемся об этом.

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