Блэкаут не за горами: астролог рассказал, будет ли Украина со светом на Новый год

Астролог Влад Росс назвал самый опасный период, когда украинцы могут надолго остаться без электроэнергии.
Украине не грозит тотальный блэкаут, когда она будет вынуждена днями или неделями обходиться без света, но уже в ближайшие дни дефицит электроэнергии будет близок к 100%. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По прогнозу астролога, самый опасный период, когда может по энергетической инфраструктуре Украины Россия может нанести особенно сильные удары, украинцы проживают уже сейчас.
"Наибольшая опасность – в первой половине декабря, особенно вблизи полнолуния 8 декабря, когда Луна будет соединяться с Марсом – 7-8 декабря. Это самая опасная точка для нашей страны. В эти дни Украина может быть "отрублена" на 80-90%", – предостерег Влад Росс.
Однако, по мнению астролога, "темные времена" для украинцев закончатся в 20-х числах декабря – после вхождения Юпитера в знак Овна.
"Так что Новый год мы в большинстве своем будем встречать со светом. Хотя, с другой стороны, со свечками тоже романтично – можно экономить электроэнергию и не включать свет", – отметил Влад Росс.
Кроме того, составляя более долгосрочный прогноз для Украины, астролог подчеркнул, что полный и длительный блэкаут ей не грозит.
"Я не вижу, что наша страна будет абсолютно отключена, обездвижена и обесточена. Но опасный период будет, причем в ближайшие дни. А дальше у России попросту могут закончиться ракеты большой дальности, а поставки баллистических ракет из Ирана заблокированы", – считает Влад Росс.
Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, когда ВСУ освободят левый берег Херсонской области, подойдут вплотную к Крыму, а ход войны окончательно будет переломлен в пользу Украины. Также Влад Росс предсказал, когда будет освобожден Крым и вернется под юрисдикцию Украины.
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