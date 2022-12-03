Блэкаут не за горами: астролог рассказал, будет ли Украина со светом на Новый год

Тотальный и длительный блэкаут Украине не грозит – астролог Влад Росс / Коллаж УНИАН, Wikipedia, megakoshka.ru

Украине не грозит тотальный блэкаут, когда она будет вынуждена днями или неделями обходиться без света, но уже в ближайшие дни дефицит электроэнергии будет близок к 100%. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, самый опасный период, когда может по энергетической инфраструктуре Украины Россия может нанести особенно сильные удары, украинцы проживают уже сейчас.

"Наибольшая опасность – в первой половине декабря, особенно вблизи полнолуния 8 декабря, когда Луна будет соединяться с Марсом – 7-8 декабря. Это самая опасная точка для нашей страны. В эти дни Украина может быть "отрублена" на 80-90%", – предостерег Влад Росс.

Однако, по мнению астролога, "темные времена" для украинцев закончатся в 20-х числах декабря – после вхождения Юпитера в знак Овна.

"Так что Новый год мы в большинстве своем будем встречать со светом. Хотя, с другой стороны, со свечками тоже романтично – можно экономить электроэнергию и не включать свет", – отметил Влад Росс.

Кроме того, составляя более долгосрочный прогноз для Украины, астролог подчеркнул, что полный и длительный блэкаут ей не грозит.

"Я не вижу, что наша страна будет абсолютно отключена, обездвижена и обесточена. Но опасный период будет, причем в ближайшие дни. А дальше у России попросту могут закончиться ракеты большой дальности, а поставки баллистических ракет из Ирана заблокированы", – считает Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, когда ВСУ освободят левый берег Херсонской области, подойдут вплотную к Крыму, а ход войны окончательно будет переломлен в пользу Украины. Также Влад Росс предсказал, когда будет освобожден Крым и вернется под юрисдикцию Украины.

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