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Что нельзя делать после похорон родного человека: самые важные советы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
13 июля 2023, 05:00
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Многие даже не догадываются, почему после похорон нельзя ходить в гости и зачем завешивать зеркала в доме с покойником.
кладбище, похороны, траур
Что нельзя делать в день похорон родственника / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Похороны - самый печальный и одновременно сложный день. Это таинственная церемония, во время которой происходит прощание с близким человеком, а его душа отправляется в Царство Божье.

Существует множество примет, которые касаются того, как нужно готовиться к похоронам родного человека, что нельзя делать на кладбище и после похорон.

Главред разобрался, что нельзя делать перед похоронами:

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1. Нельзя стирать и убирать. Считается, что стирать вещи и заниматься уборкой нельзя до момента, пока из дома не будет вынесено тело покойного человека. Лучше всего делать это уже после погребения, ведь иначе это будет считаться оскорблением честного имени умершего.

2. Оставлять покойника одного в комнате. Обязательно нужно следить, чтобы в помещении с покойником был кто-то рядом. В то же время нельзя допускать домашних животных.

3. Нельзя поднимать предметы с земли. Считается, что подобное действие будет делать живого человека ближе к покойнику.

4. Нельзя щелкать семечки. Если человек будет щелкать семечки в день похорон или бросать лузгу на землю, то это будет расцениваться как неуважение к покойному человеку.

5. Нельзя чокаться рюмками и ругаться. Такое действие оскорбляет светлую память умершего.

6. Можно ли мыться перед похоронами? Ответ прост - нет. Все дело в том, мыться и стричься перед похоронами нельзя, так как это может стать выражением неуважения к покойнику и привлечь беду.

Что нельзя делать при прощании с умершим

1. Кровным родственникам нельзя нести гроб. Считается, что "кровь тянется к крови" и близкие покойного человека рискуют приблизить свою собственную кончину, если будут нести гроб близкого человека.

2. Нельзя идти перед гробом. Если стать перед гробом с телом усопшего, то вы рискуете перебрать на себя негативную энергетику, что в скором времени может привлечь беду или болезнь.

3. Нельзя смотреть на похороны через стекло. Если вы остаетесь дома, то не нужно смотреть на процессию даже через окно. Вы будете рисковать привлечь к себе большие проблемы, связанные с энергетикой и здоровьем.

4. Беременным и детям нельзя быть на похоронах. Считается, что у детей и беременных женщин более слабое энергетическое поле.

5. Нельзя класть в могилу живые цветы. В гроб или могилу лучше всего класть искусственные цветы и личные вещи усопшего.

6. Не доставать из могилы вещи, если они упали. Даже если вы уронили в могилу усопшего человека свой мобильный телефон, деньги, паспорт или другие вещи, не стоит пытаться их оттуда достать. В таком случае вы рискуете приблизить дату своей кончины. Особенно это касается погребения кровных родственников.

7. Нужно надевать темную одежду. Ранее Главред подробно объяснял, почему на похороны надевают черное.

Что нельзя делать после похорон

Первые 40 дней после смерти человека являются невероятно сложным периодом. В народе убеждены, что в это время душа человека пытается найти путь в Царство Божье и покинуть мир живых. Однако многие допускают ошибки, из-за которых человек не сможет спокойно отойти в мир иной.

Мы разобрались, что нельзя делать после похорон родного человека:

1. После похорон нельзя заходить в гости. Считается, что после похорон близкого человека не стоит идти в гости, так как можно принести с собой беду.

2. Можно ли после похорон идти домой? Не просто можно, а даже нужно. Всё дело в том, что после похорон душа человека обязательно придет попрощаться.

3. Нельзя открывать зеркала. В первые 40 дней после похорон нужно держать закрытыми все зеркала, даже самые маленькие и самые большие. Завешать их можно полотенцами или другой тканью. Считается, что из-за открытых зеркал душа человека не сможет найти путь, чтобы отправиться в мир иной.

4. Не включать телевизор. Телевизор сравнивается с зеркалом. Именно из-за этого до 40 дней после похорон нельзя включать телевизор. Его лучше вообще завешать, как и зеркала.

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