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Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

20 февраля 2023, 22:08
Главред разобрался, в чем можно и нельзя приходить на похороны и считается ли обязательным черный цвет.
кладбище, похороны, траур
Почему на кладбище надевают черную одежду / Коллаж фото ua.depositphotos.com

В нашей жизни каждому рано или поздно приходится столкнуться с утратой близкого человека. Кто-то приходит в этот мир, а кто-то уходит. Этот процесс не останавливается. Далеко не все уходят из жизни, прожив её до глубокой старости.

Но если уж так сложилось, что нужно идти на кладбище с целью прощания с человеком, то в этом вопросе появляется много нюансов, которые нужно учесть.

Одним из самых главных вопросов является то, в каком именно виде нужно приходить на похороны. Принято, что на таком траурном мероприятии необходимо быть в черной одежде, ведь именно он является цветом траура и смерти. Однако многие даже не знают о том, является ли это обязательным или можно надевать вещи других цветов.

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Почему на похороны приходят в черном

Считается, что с помощью черных вещей люди выражают свою скорбь, грусть и уважение к усопшему. Даже православная церковь советует надевать черные вещи.

Стоит отметить, что раньше черная ткань считалась дороже, чем обычная необработанная серая или белая. В Америке и Европе на похороны надевали самое торжественное, то-есть одежду черной ткани. Таким образом и сформировалась мысль о том, что нужно приходить именно в такой одежде.

Однако стоит отметить, что это не является обязательным. Например, в Китае траурным считается белый цвет. В этой культуре он символизирует пустоту в душе человека.

Если у вас в гардеробе нет черной одежды, то можно выбрать коричневые, синие, зеленые цвета или цвет хаки. Вам никто не запрещает надевать одежду ярких цветов. Однако обратите внимание на то, что вы будете выглядеть, как белая ворона, и на вас точно все обратят внимание, бросая осужденный взгляд.

Что можно надеть на похороны

На похороны лучше надевать консервативную одежду более темных тонов. Мужчины могут надеть классический костюм с черными туфлями (ботинками) и рубашкой или водолазкой. Лучше надевать темную одежду под пиджак, однако если темной нет, можно надеть белую.

Женщины могут надеть темное платье или юбку и блузу. Также можно подобрать образ с брюками. Если нет планов посещать церковь, можно надеть темные джинсы.

Главное избегать ярких оттенков, узоров, а также аксессуаров. Приемлемым будет, если мужчина или женщина наденут лишь обручальное кольцо. Лучше не брать с собой большие перстни, длинные серьги или массивные колье.

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