5 вещей, которые нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беду

Кладбище в украинской культуре довольно особенное место и крайне необходимо знать о правилах поведения и приметах, связанных с этим местом.

5 вещей, которые нельзя делать на кладбище / коллаж фото pexels.com

Совсем скоро начнется череда поминальных дней, в которые люди часто посещают кладбище, чтобы почтить своих близких. Однако не только в этот период, но и всегда важно знать о том, как правильно вести себя на кладбище и чего там лучше не делать, чтобы не навлечь беду.

5 вещей, которые нельзя делать на кладбище - начнем с простого

Большая часть украинцев живет в системе примет и чтит их всегда. Предлагаем узнать о пяти эзотерических запретах кладбища.

Самым первым является запрет на то, чтобы что-то забирать с кладбища. Всё дело в том, что все вещи на кладбище притягивают и накапливают в себе плохую энергетику. Эта энергия может разрушить жизнь того, кто ее подобрал. Во-вторых - несмотря на привычные традиции на кладбище не стоит распивать спиртные напитки. Эзотерики уверенны, что умершие не приемлют таких действий. В-третьих не советуется приходить на кладбище с детьми младше 7 лет. Существует понятие, что до 7 лет у ребенка отсутствует умение защищать свою энергетику и справляться с накопленной печалью и болью места. По этой причине детям может становиться физически плохо на кладбище. Четвертый запрет гласит о том, что кладбище нельзя посещать после заката. Причиной запрета является также ослабленная энергетика человека во второй половине дня, что может повлиять на самочувствие. И, наконец, пятый запрет - жалобы усопшем на жизнь. Подобные действия гласят умершему о том, что вы не цените свою жизнь.

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Что нельзя оставлять на могиле - нужно обязательно убрать

Как правило, на могилах принято убирать: мыть памятник, собирать засохшие листья, траву и бурьян. Весь мусор и ненужные предметы, которые вы собрали во время уборки на могиле и рядом с ней - нельзя оставлять. Их необходимо выбросить в специально отведенном для мусора на кладбище месте Также после этого необходимо вымыть руки водой, которую вы привезли из дома.

Почему нельзя оборачиваться на кладбище - уходя уходи

Одна из самых давних примет, связанных с кладбищем - возвращение с него. Многие люди утверждают, что когда человек покидает кладбище, ни в коем случае нельзя поворачиваться. Примета говорит о том, что вернувшись на кладбище за забытой вещью или обвернувшись во время возвращения - человек может прихватить с собой душу покойного, которая не даст покоя в обычной жизни.

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