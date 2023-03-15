УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

5 вещей, которые нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беду

15 марта 2023, 18:40
Кладбище в украинской культуре довольно особенное место и крайне необходимо знать о правилах поведения и приметах, связанных с этим местом.
5 вещей, которые нельзя делать на кладбище
5 вещей, которые нельзя делать на кладбище / коллаж фото pexels.com

Совсем скоро начнется череда поминальных дней, в которые люди часто посещают кладбище, чтобы почтить своих близких. Однако не только в этот период, но и всегда важно знать о том, как правильно вести себя на кладбище и чего там лучше не делать, чтобы не навлечь беду.

5 вещей, которые нельзя делать на кладбище - начнем с простого

Большая часть украинцев живет в системе примет и чтит их всегда. Предлагаем узнать о пяти эзотерических запретах кладбища.

Самым первым является запрет на то, чтобы что-то забирать с кладбища. Всё дело в том, что все вещи на кладбище притягивают и накапливают в себе плохую энергетику. Эта энергия может разрушить жизнь того, кто ее подобрал. Во-вторых - несмотря на привычные традиции на кладбище не стоит распивать спиртные напитки. Эзотерики уверенны, что умершие не приемлют таких действий. В-третьих не советуется приходить на кладбище с детьми младше 7 лет. Существует понятие, что до 7 лет у ребенка отсутствует умение защищать свою энергетику и справляться с накопленной печалью и болью места. По этой причине детям может становиться физически плохо на кладбище. Четвертый запрет гласит о том, что кладбище нельзя посещать после заката. Причиной запрета является также ослабленная энергетика человека во второй половине дня, что может повлиять на самочувствие. И, наконец, пятый запрет - жалобы усопшем на жизнь. Подобные действия гласят умершему о том, что вы не цените свою жизнь.

видео дня

Что нельзя оставлять на могиле - нужно обязательно убрать

Как правило, на могилах принято убирать: мыть памятник, собирать засохшие листья, траву и бурьян. Весь мусор и ненужные предметы, которые вы собрали во время уборки на могиле и рядом с ней - нельзя оставлять. Их необходимо выбросить в специально отведенном для мусора на кладбище месте Также после этого необходимо вымыть руки водой, которую вы привезли из дома.

Почему нельзя оборачиваться на кладбище - уходя уходи

Одна из самых давних примет, связанных с кладбищем - возвращение с него. Многие люди утверждают, что когда человек покидает кладбище, ни в коем случае нельзя поворачиваться. Примета говорит о том, что вернувшись на кладбище за забытой вещью или обвернувшись во время возвращения - человек может прихватить с собой душу покойного, которая не даст покоя в обычной жизни.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Также вам может быть интересно:

приметы кладбища интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:21

Танки, ПВО и боеприпасы: Украина получит мощную помощь от Запада - все подробности "Рамштайн 10"

19:20

Кадыров очень страдал, когда его отстранили от Путинамнение

19:17

Пенсия не менее 8 тысяч гривен: после индексации у пенсионеров будут новые выплатыВидео

18:50

"Он мой учитель": запроданка Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном-иностранцеВидео

18:46

Безумное везение накроет с головой: три знака зодиака в ближайшие дни сорвут золотой кушВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:40

5 вещей, которые нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беду

18:27

Бывшая жена Меладзе рассказала про родного мужчину в зоне боевых действий в УкраинеВидео

18:21

Как спасти подгоревшую гречку: получится невероятно вкусное блюдо

18:20

Скандал вокруг Лавры: Папа Римский потребовал уважать людейВидео

Реклама
18:15

Обогнал Джонсона и Трампа: сеть взорвалась мемами на политика с самой забавной прической

17:51

"Вот вам система коллективной безопасности": Жданов назвал способ закончить войнуВидео

17:42

Оторвало ногу и кусок плоти: 21-летний военный из последних сил выполз из горящей машиныВидео

17:40

В Латвии сделали странное заявление о вступлении Украины в НАТОВидео

17:19

Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко передали дроны бойцам 204-го батальона

17:15

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

17:08

Жена и сын не дождались домой: оккупанты убили воина с ПолтавщиныВидео

16:53

Ворвется настоящее лето: синоптики дали жаркий прогноз для УкраиныВидео

16:51

Ему было всего 20 лет: под Бахмутом в бою с "вагнеровцами" трагически погиб молодой защитникВидео

16:36

Соседи будут завидовать урожаю: как правильно добавлять золу при посадке картофеляВидео

16:36

Как приготовить манку на молоке: вкус детства напомнит о беззаботностиВидео

Реклама
16:21

Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причинВидео

16:08

"Мир наизнанку. Колумбия": Дмитрий Комаров покажет, как ищут самые дорогие изумруды в мире

16:06

В США сделали "втык" русскому послу за сбитый над Черным морем американский беспилотникВидео

15:56

Она была ранена в шею, а ему изрешетило живот: женщина на себе вытащила любимого из-под обстрелаВидео

15:41

Кадыров хочет передать власть сыну: Маломуж рассказал, когда чеченский диктатор пойдет на пенсиюВидео

15:39

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

15:36

"РФ сделает нестандартный удар": астролог рассказал об угрозе для Зеленского, правительства и ВСУВидео

15:07

Макс Чмерковский ответил, почему нельзя считать предательницу Денисову "сбежавшей в РФ"Видео

14:53

Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023 - рецептВидео

14:41

Цена на лук в Украине достигли сумасшедшей отметки: все идет к дефициту

14:41

Какая вы мама для своего малыша: точный и простой психологический тест по картинкеВидео

14:32

Певец Дарвин признался, почему ему больно за предательство запроданки Ани ЛоракВидео

14:29

"Ближайшие недели будут решающими": польские полковники назвали 2 условия успешного контрнаступления ВСУВидео

14:19

Армия Украины в мае пойдет в контрнаступление: капитан ВМСУ назвал направление удараВидео

14:00

Как заставить клубнику плодоносить: несколько способов пробудить плоды

13:40

Где можно и нельзя вручать повестки в Украине: нет никаких запретовВидео

13:36

Украина может получить истребители МиГ-29 от нескольких стран - спикер правительства ПольшиВидео

13:31

"Путин сказал: "Я уйду и тебя не будет": Кадыров играет в двойную игру и готовится к осаде Чечни – генералВидео

13:28

Легендарный гитарист из Queen принял рыцарский титул из рук Чарльза IIIВидео

13:20

Данилов – об инциденте с дроном США и Су-27 РФ: Путин пошел ва-банк и готов к эскалации войныВидео

Реклама
13:15

Кадырова отстранили от Путина, и он пытается восстановить позиции - МаломужВидео

12:41

Когда и кому нельзя пить чай с лимоном: необычные сведения о популярном напиткеВидео

12:33

"Это хороший знак": оккупанты уже перешли к обороне, и в Крыму тоже – РезниковВидео

12:33

Прорыв ВСУ к Крыму с выходом к Мариуполю: эксперт назвал сценарий контрнаступленияВидео

12:06

Можно ли дарить денежное дерево и как это правильно сделатьВидео

12:00

Гороскоп на завтра 16 марта 2023: Рыбам – неожиданный звонок, Ракам – денежная наградаВидео

12:00

Кадырова уже списали, он готовится к осаде Чечни - Николай МаломужЭксклюзив

11:57

Анна Тринчер показала жуткие шрамы после увеличения груди

11:51

Украина получит два корабля класса Alkmaar от Нидерландов: как это поможет ВСУВидео

11:39

Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы из Москвы – ДаниловВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять