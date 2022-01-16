Что будет с организмом при ежедневном употреблении бананов - ответ врача

Бананы полезны для организма / pixabay

Питательные, полезные и вкусные бананы на третьем месте в мировом рейтинге самых полезных продуктов. В них содержится множество необходимых организму компонентов.

Американский врач Люсия Гарсия перечислила пользу бананов при их ежедневном употреблении, пишет Quora.

"Съедание 2–3 бананов в день не сделает вас толстым... 2-3 банана могут обеспечить достаточно энергии для 2 часов энергичных упражнений. Неудивительно, что многие известные спортсмены предпочитают бананы", - утверждает медик.

Бананы приносят счастье. В них содержится триптофан, который в организме превращается в серотонин. Последний увеличивает чувство счастья и благополучия, таким образом способствуя легкому сну.

Также в них содержится пантотеновая кислота - гормон счастья, который снимает стресс и устраняет проблемы.

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Бананы ускоряют перистальтику кишечника. Благодаря множеству пищевых волокон, этот фрукт выводит из организма токсины.

Бананы укрепляют иммунитет и замедляют старение. Содержание мощных антиоксидантов - флавоноидов регулирует иммунную систему и сохраняет молодость организма. Также этому способствует наличие во фрукте незаменимых для организма калия и магния. В среднем в одном банане есть 420 мг калия и 32 мг магния.

Кроме того, по словам медика, в банане средней длины содержится 14 граммов сахара и 6 граммов крахмала, что при его невысоком гликемическом индексе не повышает уровень сахара в крови.

Напомним, эксперт рассказала, что будет с организмом, если на месяц исключить из рациона сахар.

Также ранее диетолог назвал страшную опасность меда при употреблении в зимнее время года.

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