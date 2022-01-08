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Эндокринолог рассказала, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара

8 января 2022, 21:26
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Отказ от сладкого повлияет на все системы организма.

Сахар_изюм
Сахар нужно употреблять в умеренных дозах / Pixabay

Многие мечтают отбить у себя любовь к сладкому, так как считают, что оно вредно для организма. Сахар портит фигуру и зубы, может вызвать диабет, утверждают эксперты.

А вот эндокринолог Татьяна Бочарова выяснила, что произойдет с организмом, если минимизировать употребление сладких продуктов, пишет РИА Новости.

Эксперт советует внимательно изучать этикетки и не употреблять слишком сладкие продукты, а именно те, в которых 22,5 грамма сахара на 100 граммов.

Также Бочарова утверждает, что сахар на этикетках может называться по-разному. Например: гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза, сахарная пудра и так далее.

"Через месяц отказ от сладкого повлияет на все системы организма - от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Будет лучше метаболизм; исчезнет бессонница; вы сбросите до четырех килограммов веса — в целом улучшится качество жизни", - рассказала эксперт и добавила, что кроме все перечисленного, также изменится состояние кожи. А все потому, что сахар - это причина разрушения коллагена - белка, который делает кожу эластичнее и предотвращает преждевременное образование морщин.

Читайте такжеНайти полезный сахар и пережить "ломку": как избавиться от сахарной зависимостиНапомним, ранее эксперт назвал страшную опасность меда и рассказал, почему от него стоит отказаться в зимнее время года.

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