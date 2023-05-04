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Чем поливать любые растения для пышного цветения: поможет дешевое средство из аптечки

Анна Ярославская
4 мая 2023, 03:31
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Приготовить действенное удобрение для цветов в домашних условиях очень просто. Понадобится лишь янтарная кислота и вода.
Комнатные цветы, таблетки
Янтарная кислота обладает укрепляющим, поддерживающим и стимулирующим действием / Фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Янтарная кислота - простой и доступный способ добиться того, чтобы комнатные растения, а также садовые и огородные культуры хорошо росли и цвели. Также она обладает укрепляющим, поддерживающим и стимулирующим действием. Кроме того, купить ее можно в любой аптеке, и стоит она недорого. Главред разобрался, какие растения можно поливать янтарной кислотой и как ее разводить для полива.

Что даёт янтарная кислота для цветов

Пользу янтарной кислоты для растений сложно недооценить. В частности, она:

  • обеспечивает лучшую адаптацию растений к новым условиям после посадки/пересадки;
  • укоряет рост;
  • нормализует микрофлору грунта;
  • помогает растениям восстановиться после повреждений;
  • повышает иммунитет и устойчивость культур к неблагоприятным факторам.

Для комнатных растений янтарная кислота применяется, когда зеленому любимцу нужна "скорая помощь".

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Также ее используют для стимуляции цветения, для замачивания семян, черенков, рассады и для быстрого восстановления после ожогов, обморожения и т.п.

Как применять янтарную кислоту для рассады

Чтобы семена быстро проросли, их обрабатывают 1-процентным раствором янтарной кислоты. Семена необходимо оставить в растворе на ночь, а клубни картофеля опрыскать из пульверизатора перед высадкой в отрытый грунт.

Свежесрезанные стебли также нужно на сутки оставить в 1-процентном растворе, а затем проращивать стандартным способом.

Рассаду можно опрыскать 2-процентным раствором янтарной кислоты или замочить в ней корневую систему. Опрыскивание проводится накануне высадки растений в отрытый грунт, а замачивание - за час до посадки.

Как использовать янтарную кислоту для полива домашних цветов

Если комнатные растения никак не хотят формировать бутоны или плохо растут, на помощь придет янтарная кислота.

Чтобы ускорить образование цветов, листья нужно опрыскивать 1-процентным раствором каждые 15 дней. Кстати, если повторять эту процедуру, когда растение выпустило бутоны, цветение продлится дольше. После того как лепестки раскроются, опрыскивания выполняют с интервалом 10 дней.

Если комнатный цветок заболел или его атакуют вредители, нужно опрыскать растение 2-процентным раствором или замочить на ночь корневую систему, а затем выполнить посадку.

Как разводить янтарную кислоту для полива цветов

Чтобы приготовить раствор, понадобится 200 мл воды холодной кипяченой воды. В ней растворяют 1 грамм кислоты, а затем увеличивают объем до 1 литра.

Как развести янтарную кислоту в таблетках? Таблетки имеют дозировку 250 мг. Чтобы приготовить раствор 1-процетной концентрации, потребуется 4 штуки.

Какие растения можно подкормить янтарной кислотой

Янтарная кислота считается универсальным удобрением, которое подходит декоративным, комнатным растениям, плодовым деревьям и кустарникам, а также овощным культурам.

Янтарная кислота считается универсальным удобрением, которое подходит декоративным, комнатным растениям, плодовым деревьям и кустарникам, а также овощным культурам.

Практически все растения можно поливать янтарным раствором. Особенно хорошо реагируют цветущие виды.

Фиалкам янтарная кислота поможет пышно и долго цвести, завязывать большое количество бутонов. При регулярном поливе фиалки цветут с начала весны до поздней осени. С августа месяца можно не применять раствор, так как цветок постепенно готовится к зимней спячке и обмен веществ у него замедляется.

Орхидеям янтарная кислота поможет освоиться на новом месте и получать вещества из почвы.

Огородные культуры, а также тепличные, на различных типах грунта могут испытывать недостаток минеральных веществ. Подкормка хорошо работает как стимулятор в начальной стадии вегетации, когда происходит набор зеленой массы и формирование иммунитета.

Ранее Главред писал, как и зачем поливать орхидею янтарной кислотой.

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