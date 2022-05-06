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Будут целиться в центр Киева: астролог предупредил о неожиданно ракетном ударе

6 мая 2022, 08:04

Угроза ракетных ударов остается по всей Украине. Условно безопасными местами можно назвать только маленькие поселки или села вдали от линии фронта.

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Астролог рассказал о сне, в котором ракета попадала в здание Рады / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп войны для Украины на май 2022 и предрек, что в этом месяце есть угроза с воздуха для властей и президента Украины.

По словам специалиста, может произойти неожиданный ракетный удар по сложной траектории.

"Карта частичного солнечного затмения в Тельце, 30 апреля 2022 года. Солнце и Луна в соединении с Ураном в Тельце. Солнечные затмения угрожают прежде всего власти и правителю. Телец - знак Украины. Уран - планета воздуха, авиационной и ракетной техники, связана в электричеством, с внезапными, неожиданными событиями", - написал астролог в Facebook.

"Получается следующая трактовка - 30 апреля до 30 мая есть непосредственная угроза для властей и президента Украины. Угроза с воздуха, от ракетного удара, неожиданная, по сложной траектории. Потому скорее всего будут целенаправленно целится в центр Киева. Следует усилить ПВО", - посоветовал он.

Уранус добавил, что, поскольку в карте затмения задействован Уран, то также усиливается угроза для электростанций, подстанций, для самолетов и аэродромов.

"Недавно был сон, как ракета попадает в здание Верховной Рады, и взрывается в зале заседания. Я не знаю сбудется он или нет, но думаю лучше перестраховаться и не проводить там заседания", - поделился астролог.

Читайте такжеКогда Украина победит и закончится война - астролог предсказала датуОн предупредил, что угроза ракетных ударов остается по всей Украине - сейчас на 100% безопасных мест в стране нет.

"Условно безопасными местами можно назвать только маленькие поселки или села вдали от линии фронта, где нет ничего важного и интересного для военных, куда нет смысла посылать ракеты. Где нет жд, нет хранилищ топлива, нет военных объектов, заводов. На такие населенные пункты не будут переводить ракеты. Но никто не застрахован от их случайного падения, в результате поломки, или от работы ПВО", - резюмировал Дмитрий Уранус.

Как сообщал Главред, ранее нумеролог, финалистка Битвы экстрасенсов Ирина Соломон дала прогноз, когда завершится война в Украине и назвала даты, которые могут быть потенциально опасными для нашей страны.

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