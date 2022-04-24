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Будет новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для Украины

24 апреля 2022, 20:33

Один из главных планов по захвату оккупантов - столица Украины.

гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / ua.depositphotos.com, Reuters

Украина уже второй месяц борется с оккупантами и отбивает вражеские атаки. Многие украинцы ждут окончания войны и хотят вернутся домой.

Астролог Яна Ezoterichka отмечает, что с 29 апреля начинается более благоприятный период Сатурн в Водолее.

"У Киева карта Силы. Это очень хороший знак. Но, возвращаться еще рано. Битва за Киев еще возможна. Один из главных планов по захвату оккупантов - столица Украины. Но, Киев не будет захвачен", - говорит астролог.

Астролог отмечает, до 2025 года Украина будет в зоне конфликта.

"Конкретной даты и времени окончания войны сказать пока не сильно возможно. Но у агрессора есть план уничтожения Киева и установления своей власти. Могут быть массовые убийства людей. Сейчас жить в Киеве небезопасно и цель по захвату Киева не исчезла", - добавляет астролог.

Читайте такжеАстролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договор

Когда война в Украине закончится

Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.

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