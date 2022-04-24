Будет новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для Украины

Один из главных планов по захвату оккупантов - столица Украины.
Украина уже второй месяц борется с оккупантами и отбивает вражеские атаки. Многие украинцы ждут окончания войны и хотят вернутся домой.
Астролог Яна Ezoterichka отмечает, что с 29 апреля начинается более благоприятный период Сатурн в Водолее.
"У Киева карта Силы. Это очень хороший знак. Но, возвращаться еще рано. Битва за Киев еще возможна. Один из главных планов по захвату оккупантов - столица Украины. Но, Киев не будет захвачен", - говорит астролог.
Астролог отмечает, до 2025 года Украина будет в зоне конфликта.
"Конкретной даты и времени окончания войны сказать пока не сильно возможно. Но у агрессора есть план уничтожения Киева и установления своей власти. Могут быть массовые убийства людей. Сейчас жить в Киеве небезопасно и цель по захвату Киева не исчезла", - добавляет астролог.
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Когда война в Украине закончится
Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.
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