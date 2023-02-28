УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Будет жарко, очень": экстрасенс спрогнозировала, в каких регионах нужно бояться обстрелов врагов

28 февраля 2023, 13:59
Экстрасенс Анна Атаманова сделала расклад по картам таро на ситуацию на фронте. И говорит, что россияне планируют масштабные обстрелы на Херсонщине
Таро, Атаманова
Таро, Атаманова / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Расклад по картам таро показывает, что наиболее тяжелая ситуация с атаками русским оккупантов в марте 2023 года сложится в Херсонской, Луганской и Донецкой областях. Об этом заявила экстрасенс, таролог и медиум Анна Атаманова.

"На Херсонщине, там, будет жарко, очень. Очень, очень. Много также смертей. Но, к слову, Херсонская область, там будут какие-то такие неплохие новости. Где-то мы сможем воспользоваться каким-то сильным оружием. Мы себя покажем, да", − сказал он.

Непростой, хотя и заметно лучше, будет ситуация на Донетчине и Луганщине, считает Атаманова.

видео дня

"В Донецкой области химическое оружие будет использоваться. Что-то будет летать, летающее такое. Так, еще. Какую-то нам должны предоставить денежную помощь и какой-то новый вид оружия должен поступить, чтобы мы как-то укрепились на Донетчине. […] Конечно, в Луганской области напряженная ситуация, но такого чего-то страшного я не вижу. Потихонечку, потихонечку, мы будем их гасить. Какие-то будут условия, какие-то будут подписания документов. Довезут нам какое-то оружие. Будет помощь", − подытожила она.

Кто такая Анна Атаманова?

Анна Атаманова - известный экстрасенс, таролог, медиум и эксперт по магии

Астрологические прогнозы по Путину и его окружению

Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может будет интересно:

карты таро война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:03

Цель Китая – затяжная война в Украине: политолог объяснил логику Пекина

14:01

Тодоренко в трусах и с раздвинутыми ногами показала, как готовится к третьим родам

13:59

"Будет жарко, очень": экстрасенс спрогнозировала, в каких регионах нужно бояться обстрелов враговВидео

13:57

Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк в России: в сеть попали фото

13:53

"Пек караваи, чтобы встречать кума": у Кремля было два плана на случай падения Киева за 3 дня - СМИ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:38

Дом на Валдае и "общак" на Кипре: СМИ узнали детали совместной жизни Путина и КабаевойВидео

13:17

Елочные игрушки, книги и даже ложки: советские вещи, на которых можно заработать состояние

13:10

Никаких "мирных планов" до вывода войск России: Подоляк назвал Москве жесткое условие УкраиныВидео

13:00

3 знака зодиака испытают настоящее счастье в марте: их выбрали звезды

Реклама
12:35

Переполох в Санкт-Петербурге: над городом закрывали небо из-за обнаружения "НЛО"

12:25

Гороскоп на завтра 1 марта 2023: Стрельцу – риск, Тельцу - провокацииВидео

12:00

Выращиваем сочную и ароматную клубнику: секретные средства для подкормки после зимы

11:54

Какие запахи привлекают мужчин в женщинах: что сведет его с умаВидео

11:53

"В 50 лет остаться одиноким задом не хочется": Суханов впервые рассказал про свой романВидео

11:47

Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в 2023 году - Зеленский

11:44

Никому не нужен диалог с Путиным: в Кремле жалобно заклянчили переговоров с Шольцем и МакрономВидео

11:39

Удары ракетами и атака на перешейки: Ходжес предложил план освобождения Крыма

11:27

"Мне больно": Маша Ефросинина впервые заговорила о сестре Лизе ЮщенкоВидео

10:47

"Спасти рядового Путина" от распада России: эксперт назвал условие передачи оружия от КитаяВидео

10:46

Что на вилке у монарха: странные кулинарные запреты британской королевской семьи

Реклама
10:42

На нефтебазе в Туапсе мощный пожар после взрывов: стало известно об атаке БПЛАВидео

10:36

С деньгами все пойдет наперекосяк: астролог назвал неудачников мартаВидео

10:22

Потеря самолета A-50 на аэродроме в Мачулищах ограничит воздушные операции РФ - разведка Британии

09:52

Будет четким сигналом о лживом нейтралитете: США жестко призвали Китай не давать оружия РФВидео

09:37

Гороскоп Таро на март 2023: Весам - хорошие новости, Стрельцам - успех, Скорпионам - потеряВидео

09:28

Генерал РФ предпочитает парней: новые детали секс-скандала с Матовниковым

09:10

Фонд Руслана Шостака привлек 3,9 млн евро для эвакуации и содержания детей-сирот из Украины в Турции новости компании

09:00

Российская "ЧВК" Редан захлестнула Украину: украинцев призывают следить за детьми

09:00

Россия входит в "черную дыру": на распад может уйти 2-5 лет, а Китай подчинит ее земли – КуликЭксклюзив

08:51

Кто он - архитектор путинского фашистского режима?мнение

08:32

Соглашения не работают: российский журналист назвал, что сможет остановить ПутинаВидео

08:23

"Они летят в пропасть": в Кремле всерьез обсуждают возможный развал России - АрестовичВидео

08:19

В России отказались слушать бешеную ЧичеринуВидео

07:44

Как в 50 выглядеть на 30: 5 секретов молодости китайцев

07:35

Российский фронт посыплется: журналист обрисовал сценарий контрнаступления ВСУВидео

07:28

"Ради сохранения России": в Кремле готовятся к отступлению из Украины - СвитанВидео

07:10

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

07:04

Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризыВидео

06:46

Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России – ISW

06:43

Крах иллюзий Путинамнение

Реклама
06:18

Гороскоп на март 2023 для Козерогов: тяжелые времена закончатся, наступит белая полосаВидео

05:20

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

05:00

Ищут поддержки у мертвецов: в Бурятии шаманы провели странный обряд из-за проигрыша на войнеВидео

04:35

Гороскоп на март 2023: Стрельцов ждет фартовый месяцВидео

04:05

Дженна Ортега сверкнула плавными изгибами в кожаном корсете на красной дорожке

03:45

"РФ готовит серьезную атаку": победительница "Битвы экстрасенсов" назвала самый острый месяцВидео

03:20

Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзяВидео

03:00

Военный эксперт спрогнозировал, ускорит ли западное оружие для ВСУ перелом в войнеВидео

02:30

Лимон с солью возле кровати: неожиданный "коктейль" творит чудеса

01:31

"О Боже, грязище какое": раздетая Волочкова в бане вызвала отвращение у людейВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять