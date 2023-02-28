"Будет жарко, очень": экстрасенс спрогнозировала, в каких регионах нужно бояться обстрелов врагов

Экстрасенс Анна Атаманова сделала расклад по картам таро на ситуацию на фронте. И говорит, что россияне планируют масштабные обстрелы на Херсонщине

Таро, Атаманова / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Расклад по картам таро показывает, что наиболее тяжелая ситуация с атаками русским оккупантов в марте 2023 года сложится в Херсонской, Луганской и Донецкой областях. Об этом заявила экстрасенс, таролог и медиум Анна Атаманова.

"На Херсонщине, там, будет жарко, очень. Очень, очень. Много также смертей. Но, к слову, Херсонская область, там будут какие-то такие неплохие новости. Где-то мы сможем воспользоваться каким-то сильным оружием. Мы себя покажем, да", − сказал он.

Непростой, хотя и заметно лучше, будет ситуация на Донетчине и Луганщине, считает Атаманова.

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"В Донецкой области химическое оружие будет использоваться. Что-то будет летать, летающее такое. Так, еще. Какую-то нам должны предоставить денежную помощь и какой-то новый вид оружия должен поступить, чтобы мы как-то укрепились на Донетчине. […] Конечно, в Луганской области напряженная ситуация, но такого чего-то страшного я не вижу. Потихонечку, потихонечку, мы будем их гасить. Какие-то будут условия, какие-то будут подписания документов. Довезут нам какое-то оружие. Будет помощь", − подытожила она.

Кто такая Анна Атаманова? Анна Атаманова - известный экстрасенс, таролог, медиум и эксперт по магии

Астрологические прогнозы по Путину и его окружению

Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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