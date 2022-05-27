Будет очень много жертв: астролог назвал города Украины, над которыми нависла серьезная угроза

Над рядом городов Украины нависла серьезная опасность, говорит гороскоп / Фото Reuters, pixabay.com

Астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для Украины и рассказал, над какими городами нависла серьезная опасность, поэтому из этих населенных пунктов нужно срочно эвакуироваться.

В ночь с 24 на 25 мая Марс перешел в зодиакальный знак Овен. Там планета пробудет до 5 июля. Как пишет специалист в Facebook, бог войны попадает в "свой дом", приобретет дополнительную энергию и будет необычайно силен. При переходе в знак Овен Марс соединится с Луной и с Юпитером.

"Такое тройное соединение планет в начале Овна будет иметь серьезные военные и политические последствия, большое количество жертв среди мирного населения и военных, громкие политические скандалы, обвинения, панические настроения. Аспект соединения Марса и Юпитера (около 29 мая, плюс-минус неделя) всегда значительно усиливает интенсивность военных действий и скорость наступлений", - рассказал Уранус.

Он добавил, что в первую очередь могут пострадать такие города как Бахмут, Соледар, Северск, все города от Северодонецка до Краматорска.

"Бог войны Марс направит всю свою разрушительную силу, что очень опасно прежде всего для военных. Долгота 38 градусов до 5 июля является критической линией для Украины", - написал Уранус.

Также, по его словам, бог войны Марс может зацепить Золотое, Горское, Камышеваху, Врубовку, Боровское, Северодонецк, Лисичанск и ближайшие села.

"Луна в астрологии связана с земельными территориями и людьми, потому такой аспект говорит об огромной опасности, нависшей над указанными населенными пунктами и людьми, которые остались там, будет очень много жертв. Требуется немедленная эвакуация всех людей с этих населенных пунктов. Вероятность временной утраты Украиной этих населенных пунктов в ближайшие полтора месяца очень и очень большая", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда Украина начнет побеждать и освобождать оккупированные территории.

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