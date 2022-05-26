Когда Украина победит и начнет освобождать оккупированные территории - прогноз астролога

Гороскоп для Украины говорит о том, что в августе ситуация на фронте начнет меняться / Коллаж Reuters, pixaby

Война в Украине длится уже больше трех месяцев, и уже совсем скоро ситуация на фронте начнет меняться в пользу Киева. Астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда Украина начнет побеждать и освобождать оккупированные территории.

"После 5 июля Марс переходит в Телец. И в июле постепенно ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины, ближе к августу, и особенно в августе. Телец - знак Украины. И бог войны Марс потеряет свой напор и силу, проходя по Тельцу. Марс перестанет благоволить агрессору в июле", - написал специалист на своей странице в Facebook.

Кроме того, в конце июля и начале августа Марс вступит в соединение с Лунным Узлом и Ураном в Тельце.

"Это очень редкий и исторический аспект, который бывает один раз в 167 лет! Последний раз такой аспект был в мае 1855 года, когда союзные войска высадили десант в Керчи и начали наступление на Севастополь. После подобного аспекта в течение нескольких месяцев ускорилось военное поражение россии в крымской войне, и в сентябре 1855 году произошло падение Севастополя", - рассказал астролог и добавил, что с августа 2022 в какой-то мере подобные события снова повторятся в истории россии.

Ураснус прогнозирует, что с в этот период в россии обязательно случатся неожиданные события в военно-политической сфере.

"Скорее всего с августа и в течении осени россия начнет терпеть поражение на украинском фронте", - отметил он.

Когда Украина начнет освобождать оккупированные территории

Астролог прогнозирует, что Украина вернет себе земли, которые удалось захватить путинским солдатам:

с августа по ноябрь Украина будет освобождать Донбасс;

в районе ноября-декабря Украина может освободить Юг, Херсонскую область и начать процесс подготовки к освобождению Крыма зимой 2022-2023 годов.

По словам специалиста, осенью россия скорее всего запросит переговоры и предложит какие-то мирные соглашения.

"Но на это не стоит идти, иначе через 9-10 лет начнется новая война с россией, еще более страшная и разрушительная, и война 2022 года окажется просто разведкой боем. Долгосрочный прогноз показывает, что если не довести эту войну до конца, до поражения россии, до падения путинской власти, если этот конфликт будет заморожен, если не будут возвращены все захваченные территории, то Украина перестанет существовать в течении 10 лет из-за новой войны", - резюмировал Дмитрий Уранус.

Как сообщал Главред, ранее Уранус рассказал о тяжелом для Украины периоде в войне с Россией, который, продлится до июля 2022 года. По мнению астролога, Украине может грозить даже потеря территорий.

Когда закончится война в Украине

Астролог Анжела Перл считает, что Украина будет выгонять врага со своей земли в июне 2022 года. Российские оккупанты не смогут двигаться дальше.

По прогнозу специалиста, в это время будут идти сильные бои и будет сложно, однако шаги для того, чтобы отбросить захватчиков из Украины, будут успешными.

Перл рассказала, что еще один сложный период будет под Новый год. Однако уже в августе и сентябре этого года на большую территорию Украины будут возвращаться люди.

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