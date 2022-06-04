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Будет 10 кг сладких помидоров с каждого куста: как применять соду для подкормки овощей

4 июня 2022, 03:30

Пищевая сода - копеечное средство, но принесет максимальную пользу на дачном участке. В частности, полив помидоров содой - очень эффективная подкормка.

сода, помидоры
Чтобы получить хороший урожай - поливаем помидоры содой / Фото ua.depositphotos.com

Пищевая сода есть на кухне у каждой хозяйки. Это простое и дешевое средство применяется для разных целей, но мало кто знает, что его можно с пользой использовать и на дачном участке. В частности, пищевая сода способна повысить урожайность томатов и уберечь растения от болезней.

Полив помидоров содой — одна из нестандартных, но очень эффективных подкормок овощной культуры. В чем же польза соды для овощей:

  • борется с вредителями и инфекционными болезнями растений;
  • предотвращает преждевременное увядание растения;
  • повышает качество помидорных завязей и урожайность овощной культуры;
  • улучшает внешние характеристики и вкусовые качества овощей;
  • снижает порог заболеваемости растений инфекционными бактериальными и грибковыми заболеваниями;
  • увеличивает период плодоношения растения;
  • отпугивает вредных насекомых.

И еще один большой плюс применения соды для подкормки томатов - это безопасность для человека и окружающей среды. Кроме того, помидоры будут сладкими на вкус, потому что сода уничтожает бактерии, портящие вкусовые свойства плодов.

Сода для помидоров от фитофторы

Пищевую соду можно использовать в качестве профилактики фитофторы на ранних стадиях вегетации. Для этого томаты нужно обрызгать содовым раствором.

Как приготовить содовый раствор для томатов:

Первый способ. Одна чайная ложка соды разводится в 10 литрах теплой воды. Многие овощеводы советуют разводить одну столовую ложку соды, но это крайняя мера. Она допустима лишь в случае, когда проявления фитофторы на томатах хорошо заметны.

Второй способ. В 10 литрах теплой воды разводят одну чайную ложку пищевой соды и добавляют 10-15 капель аптечного йода.

При использовании любого из этих рецептов в раствор перед обработкой растений стоит добавить 1-2 ложки жидкого мыла или лучше полбруска натертого на крупной терке хозяйственного мыла и дать настояться.

Мыльный раствор хорошо закрепляется на листьях, создает защитную пленку, которая не будет смываться в течение длительного времени во время дождей или поливов.

Как опрыскивать помидоры от фитофторы содой

Обработку содовым раствором проводят ранним утром или поздним вечером, чтобы листья не получили ожоги. Процедура проводится один раз с интервалом в семь дней.

Сода для полива помидоров - как применять

Для раннего и обильного плодоношения томатов, а также улучшения вкусовых качеств плодов в 10 л воды нужно разбавить по 2 ст. л. соды и подсолнечного масла. Затем добавляют 1 таблетку аспирина и 20-30 г тертого хозяйственного мыла.

Эти раствором томаты поливают один раз в 10 дней. Урожай будет шикарным - один кустик приносит 8-10 кг помидоров за сезон.

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Важно! Соду для помидоров нужно применять аккуратно и не переусердствовать. Дело в том, что раствор пищевой соды ощелачивает почву. Казалось бы, в этом есть плюс, ведь одной стороны это снижает кислотность и позволяет бороться с вредными насекомыми. Но, с другой стороны, если слишком часто использовать содовый раствор, то со временем грунт становится похожим на пластилин, и помидоры не будут усваивать микроэлементы, а корни не смогут получить достаточное количество влаги.

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