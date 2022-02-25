"Боритесь за нас!": президент Зеленский обратился к россиянам

Президент обратился к россиянам, которые принимают участие в акциях протестов против военной агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении обратился к россиянам, которые выходят на антивоенные митинги в разных городах своей страны.
Президент обратился к россиянам на их родном языке.
"Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны".
Ранее Главред сообщал, что в крупнейших городах России проходят антивоенные митинги в поддержку Украины.
Также агрессию России против Украины осудили российские звезды в числе которых Иван Ургант, Валерий Меладзе и Максим Галкин.
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Автор: Елена Стронг