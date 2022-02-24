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Меладзе, Максим Галкин, Ургант: российские звезды публично осуждают вторжения войск РФ в Украину

24 февраля 2022, 13:20

Знаменитости призывают остановить войну.

Украина
Украина / Фото Reuters

Российские звезды, которые выступают против войны с Украиной, публикую в социальных сетях черные квадраты с хэштегом #нетвойне, или записывают видеообращения, чтобы об ужасах, творящихся в нашей стране, узнало больше людей.

Манижа: "Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь куда идти, кому помочь. Сижу на углу кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов.

В моей семье тоже есть украинцы. Моя невестка из Украины. Мой будущий муж наполовину украинец. Мои близкие друзья украинцы. Россия и Украина - это не просто две страны. Мы - родные. Любая война между нами - братоубийственная.

Но нам всем сейчас нужно быть очень осторожными. Не поддаваться панике и информационной манипуляции. Сейчас любое неверное движение или слово может стать роковым".

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Максим Галкин: "С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!"

Валерий Меладзе: "Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит, и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас – умоляю прекратить военные действия, и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить".

Иван Ургант: "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".

Катя Варнава: "Мне страшно, от того, с какой легкостью власти готовы отказаться от отношений со всем миром и не думают о нас..Не спрашивают нас… Страдают простые граждане, и я не понимаю, в чем логика? Я просто не могу поверить, что уже нельзя договориться цивилизованным путем, что дипломаты перепробовали все способы и что нет компромиссов, что у людей наверху больше нет желания жить в мире? Не уже ли история ни чему не учит? Да как так-то?! Господи, да почему же это всё происходит? Как остановить весь этот ужас?

НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ! ЛИЧНО Я ХОЧУ ТОЛЬКО МИРА И ДРУЖБЫ!

P.S. Этот тот случай, когда в наших с вами силах распространять только правдивую информацию в соцсетях! Пожалуйста, используйте социальные сети, чтобы помогать друг другу! Это тоже помощь!"

Анфиса Чехова: "Вы говорите, выбери

Нашим ли, вашим, служить?

Я ВЫБИРАЮ НАСИЛИЕМ

МИР ЭТОТ НЕ-ДЕ-ЛИТЬ!!!!!"

Максим Виторган был лаконичен. Под черным квадратом он написал просто: "Позор…"

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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