"Нет войне!": в России проходят антивоенные митинги – силовики начали разгон

Акции протеста в России / David Frenkel

В Российской Федерации люди начали массово выходить на митинги, осуждая военную агрессию против Украины.

На антивоенные митинги вышли жители Москвы, Санкт Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Сыктывкара и Тюмени. Люди скандируют "Нет войне!" и "Мы за мир".

Митингующих начали задерживать силовики. Людей пакуют в автозаки за украинскую символику и призывы остановить войну в Украине.

Протестующие в ответ на действия правоохранительных органов скандируют "Позор" и выкрикивать "Вы такие же преступники, как и они".

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Ранее агрессию России против Украины осудили российские звезды в числе которых Иван Ургант, Валерий Меладзе и Максим Галкин.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой консилидировать силы и предоставить Украине помощь.

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