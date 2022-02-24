"Нет войне!": в России проходят антивоенные митинги – силовики начали разгон

Акции протеста против войны проходят в крупнейших городах России.
В Российской Федерации люди начали массово выходить на митинги, осуждая военную агрессию против Украины.
На антивоенные митинги вышли жители Москвы, Санкт Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Сыктывкара и Тюмени. Люди скандируют "Нет войне!" и "Мы за мир".
Митингующих начали задерживать силовики. Людей пакуют в автозаки за украинскую символику и призывы остановить войну в Украине.
Протестующие в ответ на действия правоохранительных органов скандируют "Позор" и выкрикивать "Вы такие же преступники, как и они".
Ранее агрессию России против Украины осудили российские звезды в числе которых Иван Ургант, Валерий Меладзе и Максим Галкин.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой консилидировать силы и предоставить Украине помощь.
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