Боремся за "женское счастье": у спатифиллума пожелтели листья - что делать

У спатифиллума желтеют листья - что делать / Фото ownflorist.ru, instagram.com/spatifillum_flow

Спатифиллум или "женское счастье" - очень неприхотлив в уходе. Иногда цветоводы сталкиваются с такой проблемой, как пожелтение листьев комнатного растения. Если это явление носит не массовый характер, то беспокоиться не стоит. Но если у спатифиллума много листочков пожелтели или почернели, то стоит бить тревогу.

Почему у спатифиллума желтеют листья

Причина пожелтения листьев растения скорее всего в неправильном уходе.

Второй вариант: "женское счастье" долго и обильно цвело, растение растратило все свои силы. В этом случае листва на нижних ярусах начинает испытывать дефицит питательных веществ, равномерно меняет окраску, а затем вянет.

У спатифиллума желтеют листья - что делать

Обрежьте пораженные листья возле самого основания. Места среза следует засыпать измельченным активированным углем.

Если цветок атакуют насекомые, сначала нужно ликвидировать вредителей, а листья обработать мыльным раствором, раствором табака или инсектицидом.

Если у растения пожелтели и начали засыхать нижние листья, а бурые пятна, разрастаясь, занимают листву по соседству, значит спатифиллум поразила грибковая болезнь. Если не предпринять срочных мер, то "женское счастье" может погибнуть. Цветоводы рекомендуют срезать зараженные части растения и провести обработку фунгицидом. Также желательно провести и осмотр корней.

Если не принять срочных мер, заболевание распространится на стебли и корни, нанеся растению невосполнимый урон.

Если у "женского счастья" желтеют листья, скорее всего растению не хватает магния. В этом случае стоит внести подкормку в виде сульфата магния.

Еще один способ побороть проблему - пересадить растение. Для этого его необходимо вытащить из грунта, очистить от земли, разделить на несколько частей и разместить в воде до тех пор, пока не появятся новые корешки. Далее "женское счастье" нужно посадить в более свободный горшок с питательным рыхлым грунтом.

В дальнейшем спатифиллум нужно дважды в год подкармливать и по мере необходимости весной пересаживать в горшок по размеру.

Чем удобрять растение, читайте в материале: Спатифиллум будет цвести круглый год: три копеечных средства, которые любит "женское счастье"

У спатифиллума желтеют листья зимой

"Женское счастье" - тропическое растение, для него губителен слишком сухой воздух. В зимнее время года, когда включается отопление, эта проблема особенно актуальна. Сначала может пожелтеть кончик листа, а потом и весь он завянет и отомрет.

Чтобы у спатифиллума не желтели листья, его нужно убрать подальше от батареи и поставить рядом емкость с водой. Также рекомендуется пользоваться увлажнителем воздуха и опрыскивать растение из пульверизатора.

Ранее Главред писал, как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести.

Смотрите видео, как ухаживать за спатифиллумом в домашних условиях:

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