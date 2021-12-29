Болят и отекают ноги - Комаровский назвал причины и способы решения

Что делать, если отекают ноги / скриншот

Известный украинский врач Евгений Комаровский назвал причины отечности и боли в ногах, и рассказал как действовать в таких случаях.

"Прежде всего вы должны понимать, что необходимо определиться с диагнозом. Человеческие ноги не должны отекать. Может проблема с сосудами или с венами? Может нужно обувь сменить? Я бы очень хотел, чтобы для начала вы обратились к доктору за диагнозом", - советует педиатр на своей страничке в Instagram.

Комаровский отметил, что боль или отчечность ног могут вызвать несколько факторов.

"Как правило, ноги утомляются и отекают тогда, когда вы не выполняете стандартных рекомендаций по здоровому образу жизни. Чтобы ноги не отекали и не болели человек должен иметь нормальное количество физических нагрузок. Вам необходимо задуматься о вашем весе, образе жизни, артериальном давлении, количестве соли, которое вы употребляете", - заявил доктор.

Читайте также"Я вас жутко удивлю": доктор Комаровский раскритиковал популярный напиток, назвав ему альтернативуЕсли же у вас отекают и болят ноги, доктор Комаровский советует лечь, подложив под них, например, подушку, или пользоваться компрессионным бельем - чулками или носками.

Ранее Комаровский назвал три диагноза, которых на самом деле не существует в доказательной медицине. Это вегетососудистая дистония, дисбактериоз и диатез. Эти "болезни" врачи лечат стандартным набором средств.