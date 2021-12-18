Нужно ли пить витамины в таблетках - ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский объяснил, нужно ли пить витамины в таблетках / скриншот

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, нужно ли пить витамины в таблетках и каплях.

По его словам, сейчас пить витамины - это своеобразный тренд.

"Сейчас как-то так повелось, что все кругом принимают витамины в таблетках, покупают, заказывают их в заморских магазинах и дают детям. И очень трудно не смешаться с этой толпой, не дать их своему ребенку и не съесть самому - не хочется быть хуже других", - сказал Комаровский на своем YouTube-канале.

Врач призвал принимать решения "на уровне здравого смысла". Он напомнил о позиции Всемирной организации здравоохранения: если есть возможность, надо предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов.

"То есть человек должен есть что-то молочное, что-то мясное, какую-то рыбу, какой-то овощ, какой-то фрукт, какой-то злак. То есть если вы едите яблоко, картофель, хлеб, курицу и кефир - то это совершенно разнообразное питание. И вы практически ни в чем конкретном не нуждаетесь", - отметил Комаровский.

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По его словам, исключение ВОЗ делает только для витамина D.

"Она считает, что витамин D вредно получать от солнца, так как солнце плохо действует на кожу, вызывает серьезные проблемы. Поэтому все же лучше витамин D принимать в виде капель, таблеток", - сказал заслуженный врач Украины.

Что такое витамин D Витамин D — группа биологически активных веществ (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона "B", а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей, сообщает Википедия. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.

Доктор Комаровский напомнил, что витамины являются лечебно-профилактическими препаратами. При отсутствии у человека симптомов авитаминоза они не нужны.

"Если у вас есть дефицит питания, если вы реально сидите на хлебе и воде, тогда конечно же два раза в год прием витаминов в таблетках вам не помешает", - отметил педиатр.

Как сообщал Главред, ранее Комаровский назвал три диагноза, которых на самом деле не существует в доказательной медицине. Это вегетососудистая дистония, дисбактериоз и диатез. Эти "болезни" врачи лечат стандартным набором средств.

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