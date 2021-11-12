Баланс между удовольствием и пользой: нутрициолог раскрыла 3 секрета при похудении

Секреты идеального веса и красивого тела / Pixabay

Невозможно просидеть на диетах всю жизнь, поэтому важно перестроить свое питание так, чтобы оно было для нас комфортным, полезным и приносило удовольствие.

Нутрициолог Анна Макарова на своей страничке в Instagram отметила, что осознанное питание – это внимательное отношение к потребностям своего тела и способность распознавать, что нам необходимо для хорошего самочувствия.

"Осознанное питание исключает насилие в виде голодовок или монодиет. Основной фокус – умение прислушиваться к себе и отделять внешние факторы (манящий вид еды, перекус "за компанию", привычку) от наших истинных желаний", - отметила эксперт.

Помимо общей философии осознанного питания, пишет Макарова, этот подход предлагает массу полезных техник и приемов, помогающих найти баланс между удовольствием, пользой и качеством нашего питания.

Концентрация

Садясь за стол, постарайтесь исключить все отвлекающие факторы, например, уберите смартфон и ноутбук. Ваше внимание должно быть направлено на процесс еды и вкусовые ощущения, чтобы не пропустить момент, когда вы наелись и больше не хотите трапезу, советует специалист.

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Читайте такжеФу, я это не ем, или 8 способов приучить ребёнка к правильному питанию"Если же мы одновременно едим и листаем ленту, наше внимание смещено на то, что происходит в телефоне, а не на тарелке. Шансы переесть или выйти из-за стола так и не почувствовать сытость при этом огромны", - пишет Макарова.

Темп

Ешьте медленно и в спокойной обстановке. Прислушивайтесь к своим ощущениям, тщательно пережевывайте пищу, стараясь распознать разные оттенки вкуса. Дегустируйте каждое блюдо. Вдумчивость и медлительность позволят вам получить максимум удовольствия от еды и контролировать степень насыщения.

Безоценочность

Осознанное питание подразумевает отказ от деления продуктов на "плохие" и хорошие", "вредные" или "полезные". Не сравнивайте свой рацион с рационом вашей приятельницы или фитнес-блогера. Ваше питание – это отражение ваших индивидуальных потребностей, поэтому здесь не уместны сравнения и ярлыки.

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