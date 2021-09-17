Врачи рассказали, какой тип питания помогает бороться с инфекциями организма

Сторонники диеты утверждают, что она приносит всевозможные преимущества / Pixabay

Интервальное голодание - один из самых популярных способов похудеть. Его восхождение к славе в наши дни - голодание имеет долгую историю - заставило экспертов в области здравоохранения усомниться в его эффективности и безопасности. Существует множество диет: 5:2, 16:8 и другие.

Сторонники диеты утверждают, что она приносит всевозможные преимущества, включая потерю веса, значительное снижение артериального давления, уровня сахара в крови и холестерина.

Джек Дорси, генеральный директор Twitter, был одним из самых громких имен в последние годы, заявившим, что он ел всего один раз в день, пишет Express.co.uk.

Многие критики назвали это экстремальной диетой.

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Тем не менее, ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде недавно провели эксперимент, который предполагает, что у голодания может быть еще одно преимущество.

Журнал BBC Science Focus описал результаты как показывающие, что голодание "может помочь защитить от инфекции".

Когда люди или животные заболевают инфекцией, они часто теряют аппетит.

Однако до сих пор остается неясным, может ли голодание защитить хозяина от инфекции или повысить его восприимчивость к ней.

Чтобы проверить это, исследователи голодали группу мышей в течение 48 часов и перорально инфицировали их Salmonella enterica serovar Typhimurium - бактериями, ответственными за высокую долю случаев гастроэнтерита у людей.

Вторая группа мышей получала регулярный доступ к своей обычной диете до и во время заражения.

Исследователи обнаружили, что у голодных мышей было меньше признаков бактериальной инфекции и очень мало повреждений кишечной ткани по сравнению с мышами, получавшими корм.

Но, когда они повторили эксперимент с голодными мышами, инфицированными сальмонеллой внутривенно, защитный эффект не был замечен.

Эффект также не был замечен, когда они повторили эксперимент на стерильных мышах.

Эти мыши были выведены с отсутствием нормального микробиома.

Было высказано предположение, что часть эффекта была вызвана изменениями в микробиоме кишечника животных.

Похоже, что микробиом улавливает питательные вещества, которые остаются, когда пища ограничена.

По словам команды, это не позволяет патогенам приобретать энергию, необходимую для заражения хозяина.