'Отримати' или 'одержати': Авраменко напомнил украинцам, как правильно

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о получении чего-либо.

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"Отримати" или "одержати" / коллаж: Главред, фото: pexels

Украинцы довольно часто допускают ошибки в своей речи, а языковед Александр Авраменко стоит на страже правильного украинского языка.

По словам Александра Авраменко, люди нередко пытаются подобрать синоним, чтобы правильно высказать свою мысль, однако не всегда делают это правильно. Как, например, в использовании слов "одержувати" и "отримувати".

Несмотря на то, что эти слова синонимы, разница в их применении всё же есть.

"Одержувати" и "отримувати" можно какую-то конкретную вещь. Деньги, приз и т.д. Также "отримувати" можно то, что есть возможность посчитать - например, баллы. А вот как быть с абстракцией - запомните, вещь, которую нельзя взять в руки или увидеть (прим. образование) мы - "здобуваємо". Также и с опытом - "набуваємо", а не "отримуємо", - обяснил языковед.

Помимо прочего, Авраменко акцентировал внимание на то, что заботясь о чистоте языка человек уважает себя.

Смотрите видео, в котором эксперт объяснил, как правильно говорить:

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