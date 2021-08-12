Пятница 13: чем так страшна, приметы и что происходит в этот день

Что нельзя делать в Пятницу 13

В 2021 году роковая Пятница 13 выпадает только один раз - в августе.

Многие люди опасаются этой даты и этого дня, ведь в Пятницу 13, как гласят приметы, случаются разные неприятности и осечки.

Почему пятница 13 - опасный день

Издавна Пятница 13 считалась днем, когда гуляют неприятности. Во многих странах число 13 считали приносящим беду. История помнит много роковых совпадений, связанных с этими двумя вещами: пятым днем недели и чертовой дюжиной.

Как говорят эксперты и астрологи, в Пятницу 13 важно настроиться только на хорошее. Многие неприятности мы притягиваем к себе сами, когда заранее волнуемся, боимся, накручиваем себя, переживаем, повышаем себе уровень стресса и сочиняем дурные предчувствия на пустом месте.

В Пятницу 13 августа полезным будет уделить время отдыху, сну, медитациям, заняться неинтенсивными физическими упражнениями.

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В этот день рекомендуется особенно следить за словами, мыслями и поступками, настраиваться на добро и позитив.

Пятница 13 - что нельзя делать

Нельзя начинать новые дела

Нельзя убирать в доме

Нельзя ругаться и думать о плохом

Нельзя брать и давать деньги в долг

Нельзя отправляться в путешествие и дальнюю дорогу

Нельзя стричь волосы и делать маникюр

Нельзя выходить на новую работу

Нельзя подписывать важные документы и заключать сделки

Что означает Пятница 13

Цифра "13" еще в древнем Риме считалась "числом смерти". Упоминание о конце света впервые встречается именно в 13-й главе откровения Иоанна Богослова. У Иисуса Христа было 12 учеников, таким образом он был 13-м среди них. Его распяли в пятницу.

Также одна из самых плохих историй с пятницей 13-го связана с историей Ордена тамплиеров. В пятницу 13 октября 1307 года, король Франции Филипп IV Красивый приказал арестовать членов ордена, включая все верховное руководство. Арестованные тамплиеры были подвергнуты пыткам и казнены.

Как привлечь удачу в Пятницу 13

Возьмите чистый листок бумаги и три церковных свечи. Перед тем как проводить заговор, необходимо сконцентрироваться на желаемом.

Когда наступит ночь, нужно дождаться 12 часов и поджечь свечи. После чего взять заранее заготовленный лист бумаги и поджечь его от одной из свечи. При этом свое желание постоянно проговаривайте в уме. После того, как бумага сгорит, нужно взять пепел и развеять его через окошко. При этом надо сказать "Да будет так!".