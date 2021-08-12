Пятница 13: чем так страшна, приметы и что происходит в этот день

В Пятницу 13 важно настроиться только на хорошее.
В 2021 году роковая Пятница 13 выпадает только один раз - в августе.
Многие люди опасаются этой даты и этого дня, ведь в Пятницу 13, как гласят приметы, случаются разные неприятности и осечки.
Почему пятница 13 - опасный день
Издавна Пятница 13 считалась днем, когда гуляют неприятности. Во многих странах число 13 считали приносящим беду. История помнит много роковых совпадений, связанных с этими двумя вещами: пятым днем недели и чертовой дюжиной.
Как говорят эксперты и астрологи, в Пятницу 13 важно настроиться только на хорошее. Многие неприятности мы притягиваем к себе сами, когда заранее волнуемся, боимся, накручиваем себя, переживаем, повышаем себе уровень стресса и сочиняем дурные предчувствия на пустом месте.
В Пятницу 13 августа полезным будет уделить время отдыху, сну, медитациям, заняться неинтенсивными физическими упражнениями.
В этот день рекомендуется особенно следить за словами, мыслями и поступками, настраиваться на добро и позитив.
Пятница 13 - что нельзя делать
- Нельзя начинать новые дела
- Нельзя убирать в доме
- Нельзя ругаться и думать о плохом
- Нельзя брать и давать деньги в долг
- Нельзя отправляться в путешествие и дальнюю дорогу
- Нельзя стричь волосы и делать маникюр
- Нельзя выходить на новую работу
- Нельзя подписывать важные документы и заключать сделки
Что означает Пятница 13
Цифра "13" еще в древнем Риме считалась "числом смерти". Упоминание о конце света впервые встречается именно в 13-й главе откровения Иоанна Богослова. У Иисуса Христа было 12 учеников, таким образом он был 13-м среди них. Его распяли в пятницу.
Также одна из самых плохих историй с пятницей 13-го связана с историей Ордена тамплиеров. В пятницу 13 октября 1307 года, король Франции Филипп IV Красивый приказал арестовать членов ордена, включая все верховное руководство. Арестованные тамплиеры были подвергнуты пыткам и казнены.
Как привлечь удачу в Пятницу 13
Возьмите чистый листок бумаги и три церковных свечи. Перед тем как проводить заговор, необходимо сконцентрироваться на желаемом.
Когда наступит ночь, нужно дождаться 12 часов и поджечь свечи. После чего взять заранее заготовленный лист бумаги и поджечь его от одной из свечи. При этом свое желание постоянно проговаривайте в уме. После того, как бумага сгорит, нужно взять пепел и развеять его через окошко. При этом надо сказать "Да будет так!".