Астролог Перл говорит, что плохие события вполне могут сопутствовать людям и ранее, и позднее − ведь есть еще и теневой период ретроградного Меркурия.

Астролог спрогнозировала, какая дата в январе 2023 будет очень опасной / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Последний цикл ретроградного Меркурия 2022 начался 29 декабря и продолжится аж до 18 января –Об этом в своем прогнозе заявила известный астролог Анжела Перл.

"Ретроградный Меркурий будет возвращаться с 24 градуса Козерога в 8 градус, и потом снова от 8 до 24. Теневой период будет до 7 февраля 2023 года. С 18 января уже дела начнут продвигаться вперед, но, если вы хотите начать что-то очень важное и надолго, тогда желательно не начинать это до 7 февраля ", – сказала Перл.

Астролог говорит, что плохие события вполне могут сопутствовать людям и ранее, и позднее − ведь есть еще и теневой период ретроградного Меркурия.

Перл говорит людям − если нет возможности отложить важные дела на период после 7 февраля, то их можно наметить на любой день, кроме 8 февраля − даты разворота планеты.

"Даты разворота Меркурия являются самыми неблагоприятными. Самолеты могут задерживаться, вы можете попасть в пробку и не успеть на поезд, машина может сломаться, можете забыть дома паспорт. Или будете в этот день что-то бронировать и по ошибке укажите не тот месяц или не тот год. Какие-то такие досадные ошибки могут быть", - подытожила астролог.

Напомним, ранее Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

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