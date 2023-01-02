glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Астролог спрогнозировала, какая дата в январе 2023 будет очень опасной

2 января 2023, 10:39
Астролог Перл говорит, что плохие события вполне могут сопутствовать людям и ранее, и позднее − ведь есть еще и теневой период ретроградного Меркурия.
Перл, астрология
Астролог спрогнозировала, какая дата в январе 2023 будет очень опасной / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Последний цикл ретроградного Меркурия 2022 начался 29 декабря и продолжится аж до 18 января –Об этом в своем прогнозе заявила известный астролог Анжела Перл.

"Ретроградный Меркурий будет возвращаться с 24 градуса Козерога в 8 градус, и потом снова от 8 до 24. Теневой период будет до 7 февраля 2023 года. С 18 января уже дела начнут продвигаться вперед, но, если вы хотите начать что-то очень важное и надолго, тогда желательно не начинать это до 7 февраля ", – сказала Перл.

Астролог говорит, что плохие события вполне могут сопутствовать людям и ранее, и позднее − ведь есть еще и теневой период ретроградного Меркурия.

Перл говорит людям − если нет возможности отложить важные дела на период после 7 февраля, то их можно наметить на любой день, кроме 8 февраля − даты разворота планеты.

"Даты разворота Меркурия являются самыми неблагоприятными. Самолеты могут задерживаться, вы можете попасть в пробку и не успеть на поезд, машина может сломаться, можете забыть дома паспорт. Или будете в этот день что-то бронировать и по ошибке укажите не тот месяц или не тот год. Какие-то такие досадные ошибки могут быть", - подытожила астролог.

Напомним, ранее Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

Другие новости:

гороскоп ретроградный Меркурий Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:41

Украина освободит Крым к концу августа — Ходжес

10:41

Любовь Успенская вышла на концерт с голым задом

10:39

Астролог спрогнозировала, какая дата в январе 2023 будет очень опаснойВидео

10:05

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

10:00

"Решит исход войны": Пионтковский направление и время следующей контратаки ВСУ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:50

"Санта упаковал в мешки 400 оккупантов": появились детали удара ВСУ по оккупированной Макеевке

09:39

ВСУ отрезают трассу снабжения оккупантов под Кременной - британская разведка

09:13

"Скажи, что ты против войны": Газманова чуть не побили на вечеринке в ДубаеВидео

09:00

Перспективы завершения войны с Россией и шансы на выживание экономики: что ждет Украину в 2023 году

Реклама
08:52

Украинцы получат по 1800 грн на коммуналку: кто имеет правоВидео

08:51

"Самый грустный и мрачный Новый год": к Путину в бункер срочно вызывали медиков - СМИВидео

08:11

Десятки "трехсотых" и сгоревшая техника: ВСУ устроили ад оккупантам на Запорожье

08:10

Выполнял тяжелое героическое задание: в боях за Украину погиб известный украинский режиссер монтажа

08:00

Путин сделал все возможное: станет ли Украина членом НАТО и ЕС в 2023 годумнение

07:41

"Здесь надежда на наших партнеров": Жданов рассказал, что Путин готовит к 9 январяВидео

07:28

Япония планирует пригласить Зеленского на саммит G7 - СМИ

06:47

Ночная атака дронов: над Киевом сбили 20 российских целей, есть пострадавшийВидео

06:14

Путин 20 лет скрывал, что он ничтожество, а украинцы показали это всему мирумнение

05:30

"Они не хотят этого": Подоляк рассказал о самом главном страхе КремляВидео

04:40

Гороскоп на январь 2023 года для Стрельцов: изменение дохода, новая профессия и подарки

Реклама
03:05

Путин завел Россию в тупик, страна движется к катастрофе – экспертВидео

02:04

Ксения Мишина сверкнула чувственными изгибам в ярком платье-комбинации

01:35

Как быстро уснуть за 2 минуты: военный метод, который прогонит бессонницу

00:07

"Войска готовятся к решающему удару": генерал сделал прогноз о переломе в войне с РоссиейВидео

01 января, воскресенье
23:16

Почему Россия клянчит у Украины "переговоры": Подоляк назвал три цели Москвы

23:14

Шер попросила на Новый год об исключении для Путина - Сеть взорвалась громкими реакциями

22:33

HIMARSы прилетели под бой курантов: ВСУ разнесли ПТУ в Макеевке с сотнями оккупантовФотоВидео

21:45

Украине для выхода на границы 1991 года в 2023-м очень нужны ракеты дальностью 200-300 км – ПодолякВидео

21:30

У россиян появятся новые "владельцы": Китай может сделать РФ своей колонией - ДаниловВидео

21:00

Как плохо бывает без женщин и без фраз: рецензия на фильм "Соседка"Видео

20:57

Настя Каменских откровенно рассказала про отношения с Потапом: "Тяжело и наступает ужасная беда"

20:53

Как были жалкими террористами, так и остались: Зеленский разнес РФ и заявил, что ВСУ сбили 45 дроновВидео

20:44

Гороскоп для Козерогов на январь 2023: экстремальная поездка, финансовая помощь и новый имиджВидео

20:43

РФ может пойти в контрнаступление: полковник назвал единственное направление, но это не БахмутВидео

20:05

Украина способна переломить ход войны на Донбассе, но нужны HIMARS и MLRS – ВСУВидео

20:04

Ани Лорак заговорила на украинском и пожаловалась на звуки бомб, которые испортили ей Новый годВидео

19:58

РФ изменила тактику на фронте: "война ради убийств" - ПодолякВидео

19:41

Роман Цимбалюк. Первый шок 2023 годаВидеоблоги

19:34

ВСУ уничтожили базу ЧВК "Вагнер" на Луганщине: что известномнение

19:17

Мама без макияжа, папа влюбленный: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали семейную идиллию у елочки

Реклама
19:14

Если Запад хочет, чтобы Украина победила, нужно оказать ей комплексную поддержку – СтолтенбергВидео

19:12

Россия не сможет захватить Киев даже целой армией: Свитан назвал козырь УкраиныВидео

18:52

Зачем обжаривать макароны перед варкой: секрет, который улучшит ваши блюда в разы

18:14

"Конвейер смерти": оккупанты под Бахмутом хотят оперативной паузы - ЧереватыйВидео

18:07

Протесты в России и поддержка войны против Украины: Буданов дал оценку ситуацииВидео

17:36

"С ледяной тревогой ждали": Симоньян призналась, что боялась удара ВСУ на Новый год

17:29

Россия в 2023 году подведет войска к границам и будет пытаться захватить Донецкую область – ГУРВидео

17:28

Украина должна бить по объектам приграничных областей РФ и Беларуси – ТукаВидео

16:58

Украину накроет похолодание с осадками: синоптик указала датуВидео

16:57

ВСУ выйдут на границы 1991 года лишь через 2-3 года - ТукаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять