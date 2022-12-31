Астролог рассказал, что звезды сулят людям в январе-2023

В январе будущего года звезды будут способствовать отдыху и расслаблению людей. Об этом рассказал Главреду известный астролог Влад Росс.
"В январе будущего года звезды будут способствовать отдыху и расслаблению людей. Также благоприятным период будет для выстраивания дружеских и любовных отношений. Первые три недели января будут благоприятны для завершения начатых ранее дел и подведения итогов, обращения к прошлому и исправления ошибок. А вот с поездками и путешествиями в этом месяце придется повременить, перенеся их на более удачные даты. Такая астрологическая погода будет связана с влиянием двух планет – Марса и Меркурия, которые в январе будут находиться в ретроградном движении. Ряду знаков зодиака январь готовит весьма приятные подарки, а вот четырем знакам следует приготовиться к нелегкому периоду", − сказал астролог.
Напомним, ранее Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.
Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.
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