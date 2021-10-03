Астролог рассказала, что ждет каждый знак Зодиака в Новолуние 6 октября

Что нужно сделать в Новолуние 6 октября / pixabay

6 октября, наступит новолуние, которое считают особенным.

Как отмечает астролог Юлия Погорельченко, для каждому знаку Зодиака нужно не поддаваться эмоциям. Эксперт также посоветовала, как в этот день привлечь к себе благополучие и заручиться поддержкой фортуны.

Астролог отмечает, что нужно уделить время планированию своего будущего.

Расставьте приоритеты и обозначьте дальнейший курс. Дни поиска баланса. Не ищите это в окружении, не ждите внешних проявлений. Ищем баланс в себе - базу для того, чтобы оттолкнуться", - отмечает Юлия Погорельченко в Instagram.

Эксперт советует взглянуть на затруднительные ситуации под другим ракурсом. Как только вы это сделаете, то сразу поймете, как разобраться с проблемой.

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Астролог не советует ввязываться в конфликты. По максимуму сглаживайте все острые углы и смело предлагайте компромиссные решения.

Можно совершать покупки в новолуние 6 октября, внести новизну в дом и на работе.

Постарайтесь в период новолуния добиться гармонии между внутренним состоянием и своим внешним видом, а лишние эмоции могут выбить из колеи.

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