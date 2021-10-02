Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие

Лунный гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

В фазу убывающей Луны (4-5 октября) повышается вероятность ошибок и просчетов. Возможны колебания настроения. В день новолуния все может решить случай, а в период растущего светила вы сможете раскрыть сильные стороны своей личности.

О том, кто будет триумфатором октября, а кому стоит ожидать знака свыше, читайте в нашем материале: Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве.

Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Овен.

Если вы не сможете достичь всех поставленных целей, не стоит расстраиваться. Посмотрите назад и оцените результаты проделанной работы. Вы поймете, что сделано немало и вы медленно, но уверенно двигаетесь в направлении своей мечты. Ваши труды заслуживают награды, побалуйте себя приятной покупкой или отправляйтесь в небольшое путешествие. В этот период стоит пересмотреть свой рацион питания и отказаться от слишком тяжелой пищи.

Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Телец.

На этой неделе окружающие будут проверять вашу невозмутимость и выводить на эмоции. Не стоит поддаваться на провокации, сохраняйте спокойствие. Ваше материальное благосостояние на этой неделе улучшится, и вы почувствуете стабильность. Благоприятны денежные вложения. Однако стоит проконсультироваться со специалистами в данной области.

Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Близнецы.

Звезды советуют Близнецам не поддаваться соблазнам, которые на этой неделе будут ходить за ними по пятам. Также стоит соблюдать умеренность в пище, и не злоупотреблять нездоровыми продуктами питания. В личной жизни будет неспокойно. Возможен обман близкого человека или неожиданная выходка, которая заставит посмотреть на свою вторую половинку с другой стороны.

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Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Рак.

Ракам нужно внимательнее присмотреться к своему окружению. В этот период влияние окружающих на ваши действия и мысли особенно усиливается, поэтому необходимо тщательно выбирать собеседников. В приоритете семья. Избегайте конфликтных ситуаций, особенно в период новолуния.

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Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Лев.

На этой неделе Львы полны энергии для новых свершений. Вы не боитесь работы и с энтузиазмом беретесь за выполнение заданий любой сложности. Пятница, 8 октября станет одним из самых удачных дней для представителей знака. Можно смело назначать важные переговоры – удача на вашей стороне. На выходных полностью разгрузите себя от работы и максимально отдохните.

Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Дева.

Девам необходимо сбавить обороты и не пытаться сделать все и сразу. Дела не первой важности стоит отложить на потом. Выполняйте работу без спешки. В период новолуния водоворот обязанностей закружит вас, однако нужно грамотно распределить все задачи и часть работы делегировать коллегам. Не взваливайте все на свои плечи. И не стоит забывать о качественном отдыхе в конце непростой трудовой недели.

Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Весы.

В этом периоде Весы будут бороться с ленью. Проиграв этот бой, стоит быть готовыми к неприятностям. Поэтому лучше всего закатать рукава и проявить деловую активность. Свободное время посвящайте самообразованию. Вскоре вам представиться шанс продемонстрировать свои знания и удивить окружающих.

Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Скорпион.

Понедельник, 4 октября станет чрезвычайно удачным днем для Скорпионов. Успех будет сопутствовать в любой сфере жизни. Возможны приятные сюрпризы от второй половинки. Однако звезды советуют не расслабляться, эта неделя может пощекотать ваши нервы, подбросив несколько сложных задач. Важно все проблемы решать постепенно, не хватаясь за все сразу.

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Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Стрелец.

Стрельцам нужно задуматься над чем, что бы они хотели изменить в своей жизни. Фазы Луны благоволят спонтанным решениям. Распланируйте свой будущий отпуск, даже если он будет летом. Благоприятный период для общения и новых знакомств, которые могут оказаться полезными. Не оставайтесь в одиночестве.

Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Козерог.

Козерогам на этой неделе необходимо принять тот факт, что не все обстоятельства будут складываться как бы им того хотелось. Не стоит сопротивляться переменам. Научитесь подстраиваться под них, и тогда удача вам улыбнется. Дети могут огорчать вас своими капризами.

Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Водолей.

Водолеям предстоит непростая неделя в финансовом плане. Не стоит влезать в долги и брать кредиты. Новолуние 6 октября, будет нелегким для вас днем, постарайтесь заручиться поддержкой близких вам людей. Благоприятный период для новых знакомств. Свободные Водолеи могут встретить человека, с которым захотят связать свою судьбу.

Лунный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021: Рыбы.

Окружите себя общением. Встречи с друзьями и приятное общение помогут поднять вам настроение. Новые знакомства могут иметь неожиданное продолжение. Будьте внимательны к своему здоровью. Повышается риск простудных заболеваний и вирусных инфекций.