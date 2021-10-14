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Астролог рассказала, чем опасно полнолуние 20 октября

14 октября 2021, 23:04

В период полнолуния увеличивается вероятность травм на производстве, при работе с техникой, также возможны материальные потери.

полнолуние
Аолнолуние в октябре / pixabay

20 октября произойдет полнолуние в знаке Овен. Как говорит астролог Марина Скади, начиная с этой даты и до конца месяца стоит остерегаться травм на работе и финансовых потерь.

Причиной этого будет напряженный аспект Марс – Плутон. Активизируются самые напряженные ситуации, сложные сценарии. Возможны перемены в отношениях, а в партнерстве все старое и бесперспективное уйдет в прошлое.

"Нельзя сказать, что период от полнолуния до конца месяца будет иметь негативный оттенок во всем: по сравнению с предыдущим периодом будет намного легче. Однако, увеличивается вероятность травм на производстве, при работе с техникой, также возможны материальные потери и убытки из-за собственных ошибок и поспешных действий", - говорит астролог в Facebook.

Для людей активных, думающих, готовых работать и предпринимать реальные действия, период с 20 по 31 октября окажется продуктивным.

19 октября, перед полнолунием, будет день прорыва во многих делах, расширения и выхода на новый уровень.

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Как отмечает астролог, это хорошее время для проведения встреч, запуска рекламы, выступлений, чтения лекций.

Любые контакты с представителями закона завершатся удачно, а также будут благоприятными переговоры с властями. Начнется время прогресса в личной жизни и профессиональных делах. Это также благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций.

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Смотрите также лунный календарь на октябрь 2021.

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