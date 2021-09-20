Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве

Лунный календарь на октябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

В этот лунный период Вселенная будет всячески испытывать на прочность, посылая испытания и соблазны. Важно уметь правильно толковать знаки судьбы и тогда сможете оседлать коня удачи. Руководствуйтесь подсказами интуиции, внутренний голос редко ошибается.

О чем предупреждают звезды представителей зодиакального круга на следующей неделе, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений.

1 октября 2021 года, 25 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

Может показаться, что все случайности этого дня – просто совпадение обстоятельств. Однако нужно воспринимать это как знак, свыше. Интуиция в этот день обострится, и прислушаться к своему внутреннему голосу будет весьма полезно. Она поможет найти ответы на вопросы и разгадать секреты. Проблемы решатся легко, если вы докопаетесь до сути.

2 октября 2021 года, 26 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

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В 26 лунные сутки чувство зависти может оказаться разрушающим. Не стоит позволять ему накрыть себя с головой. Лучшее решение – направить его в конструктивное русло и попытаться изменить какой-либо аспект вашей жизни, который тревожит вас больше всего. Вы сможете достичь успеха, если приручите свою внутреннюю "жабу".

3 октября 2021 года, 27 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

Интуиция и разум в этот день сольются в одно целое. Идеи, которые появляются в вашей голове, можно смело воплощать в жизнь. Вы полны энергии и вдохновения. Самое время заняться поиском скрытых талантов. Попробуйте новое занятие, возможно, оно станет долгосрочным увлечением.

4 октября 2021 года, 28 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

Энергия созидания просто витает в воздухе и сулит отличный день. Не стоит зацикливаться на мрачных мыслях. Вооружившись оптимизмом и позитивным настроем можно свернуть горы. Благоприятный день для общения и новых знакомств. Вас ждут встречи с интересными собеседниками.

5 октября 2021 года, 29 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

Повышенная чувствительность этого дня может спровоцировать конфликтные ситуации и ссоры. Жизненная энергия будет низкой, возможны резкие перепады настроения. Многие могут почувствовать острую меланхолию и даже депрессию. Постарайтесь провести этот день в уединении или максимально ограничить контакты с окружающими. В этот день активизируются энергетические вампиры.

6 октября 2021 года, 30 лунный день с 06:05, 1 лунный день с 14:06

Новолуние в знаке Весы

В последний день лунного цикла удача будет сопутствовать тем, кто сохраняет бодрость духа и верит, что в жизни есть место необычным событиям. Новолуние – первый лунный день – будет отмечен активностью. Но не стоит выполнять поставленные задачи в спешке, это может привести к ошибкам и досадным просчетам.

7октября 2021 года, 2 лунный день

Растущая Луна в знаке Весы

Довольно пассивный день, однако это совсем не означает, что нужно сидеть сложа руки или плыть по течению. Проявив активность, можно добиться успехов. А подключив изобретательность, они будут просто ошеломляющими. Не стоит ввязываться в рисковые мероприятия и авантюры.

8 октября 2021 года, 3 лунный день

Растущая Луна в знаке Скорпион

Уверенность в собственных силах и напористость в достижении поставленных целей непременно будут вознаграждены. Вы сможете легко решить возникающие проблемы. Интуиция обостряется – некоторые могут почувствовать и увидеть недоступное. День озарений.

9 октября 2021 года, 4 лунный день

Растущая Луна в знаке Скорпион

Двойственный день. Некоторые могут почувствовать прилив сил и бодрости и все дела будут ладиться. Но может получиться и так, что все пойдет наперекосяк. Лучшим решением дня будет оставаться самим собой. От себя не скроешься, даже под самой красивой маской.

10 октября 2021 года, продолжается 4 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец

День будет наполнен энергией, однако люди будут чувствовать ее по-разному. Одни – полны решительности щелкать проблемы, как семечки. Другие, наоборот, будут подвержены перепадам настроения и меланхолии. Поспешность в принятии решений может сыграть злую шутку, поэтому тщательно обдумывайте каждый шаг.

11 октября 2021 года, 5 лунный день

Растущая Луна в знаке Стрелец

Этот лунный день благоволит творческим личностям. Время творить и создавать прекрасное. Попробуйте начать вести дневник или заняться рисованием, это поможет не только освободить внутреннюю энергию, но и привести мысли и чувства в порядок. Хорошо провести день наедине с собой. Вы сможете лучше понять с кем из людей в вашей жизни пришло время попрощаться.

12 октября 2021 года, 6 лунный день

Растущая Луна в знаке Козерог

Шестые лунные сутки будут наполнены гармонией и спокойствием. Не исключены жизненные испытания. От того, как вы воспринимаете мир вокруг себя, зависит справитесь ли вы с неурядицами. Жизнь засияет новыми красками для тех, кто никогда не теряет позитивного настроя.

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13 октября 2021 года, 7 лунный день, первая четверть с 06:28

Луна в знаке Козерог

Сплетни и критические замечания о других могут в будущем вернуться к вам бумерангом. Распространяя слухи вы даете мощное оружие в руки злым силам и оно непременно будет использовано против вас. В этот день лучше уладить конфликты и пойти на мировую.

14 октября 2021 года, 8 лунный день

Растущая Луна в знаке Водолей

Энергетически сильный день. Покаяние и очищение пойдут во благо только в том случае, если вам удастся достичь гармонии с самим собой. Необходимо простить себя за свои проступки. В этот день церковь отмечает великий праздник. Подробнее, читайте в нашем материале: Когда Покров Пресвятой Богородицы 2021: значение праздника, традиции, запреты и магия дня.

15 октября 2021 года, 9 лунный день

Растущая Луна в знаке Водолей

В этот день Луна может подбросить ситуации, которые будут требовать продуманного решения. Разобраться в них сразу не получиться. Предпринимая шаги по урегулированию вопросов, проявляйте осторожность в действиях. Интуиция сегодня – барышня ненадежная, руководствуйтесь разумом.

16 октября 2021 года, 10 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

Консервативный подход к решению сложившихся ситуаций принесет максимальный успех. Не стоит отходить от намеченного плана, однако это не означает, что разнообразие может навредить. Стоит помнить о том, что традиции связывают нас с прошлым. А без него невозможно будущее. День благоприятствует новым начинаниям, однако важно определиться каким будет ваш путь.

17 октября 2021 года, 11 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

Спутница Земли сегодня может быть не в настроении. Это могут почувствовать даже самые уравновешенные и спокойные люди. Вместе с небесным светилом "качать" будет всех. В этот день стоит проявить активность. А вот ее результат будет зависеть только от вас.

18 октября 2021 года, 12 лунный день

Растущая Луна в знаке Рыбы

Двенадцатый день наполнен умиротворением. Он помогает обрести душевное равновесие и открыть сердце прекрасному. Прислушивайтесь к своим ощущениям, они подскажут правильное направление. Не забывайте, Вселенная отвечает благодарностью на благодарность.

19 октября 2021 года, 13 лунный день

Растущая Луна в знаке Овен

Тринадцатый день лунного цикла наполнен сюрпризами. Но не всегда хорошими. Кто-то может сбиться с намеченного пути, кому-то посчастливится приоткрыть тайну мироздания. Энергия космоса наполняет душу и разум. Однако важно проявлять осторожность и действовать продуманно.

20 октября 2021 года, 14 лунный день

Полнолуние в знаке Овен

В этот день Вселенная предоставляет шанс исправить ошибки и сделать правильные выводы из сложившихся обстоятельств. 14 лунные сутки идеальный день для того, чтобы приложить все усилия и изменить ход ситуации в позитивное русло.

21 октября 2021 года, 15 лунный день

Убывающая Луна в знаке Телец

В этот день все темные помыслы выйдут на свет. Луна как никогда будет способствовать этому. Свои тайные желания будет трудно скрыть. Поэтому очень важно следить за тем, какого рода мысли роятся в нашей голове – светлые или темные. От этого может зависеть будущее.

22 октября 2021 года, 16 лунный день

Убывающая Луна в знаке Телец

Этот день наполнен позитивом и светлой энергией. Многие могут почувствовать, словно гора упала с плеч и груз проблем и обязательств больше не ограничивает вас. Настало время выдохнуть с облегчением. Посвятите себя отдыху и побалуйте душу и тело приятными моментами.

23 октября 2021 года, 17 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

День радости и веселья. Ослабьте контроль и позвольте себе плыть по течению, наслаждаясь каждой минутой. Проведите день в приятном общении с друзьями или родными. Посетите светское мероприятие или отправляйтесь на свидание.

24 октября 2021 года, 18 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Сегодня неожиданная догадка или открытие может озарить ваш разум. Не стоит полагаться на помощь окружающих, возьмите все в свои руки и рассчитывайте только на себя. Хороший день, чтобы разобраться в себе. Ваши чувства и помыслы определят дальнейшее направление, важно правильно себя настроить.

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25 октября 2021 года, 19 лунный день

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Этот день будет не из легких и испытает вас на прочность. Мелкие неурядицы и накопившиеся проблемы возникают не просто так. Таким образом Вселенная хочет удостовериться, что все ее дары вы используете рационально и во благо. Вооружившись целеустремленностью, вы с легкостью пройдете этот непростой экзамен.

26 октября 2021 года, 20 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

Удачный во всех смыслах день. Позитивная энергия двадцатых лунных суток подарит вам вдохновение и легкость. Не стоит омрачать этот день, ввязываясь в мелкие споры и разногласия. Проведите его с родными за любимым досугом.

27 октября 2021 года, 21 лунный день

Убывающая Луна в знаке Рак

Без прошлого не было бы будущего. Сегодня необходимо замедлить жизненный темп и задуматься о прошлых ошибках. Исправить их, конечно же, не получится, а вот переосмыслить и выбрать верный путь – лучшее, что вы можете сделать.

28 октября 2021 года, 22 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

В этот день необходимо попытаться завершить все текущие дела и воплотить намеченные планы. Не откладывайте решение проблем в долгий ящик, иначе они грозят затянуться. День поиска внутренней гармонии. Принимайте решения, тщательно их обдумав.

29 октября 2021 года, 23 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

Загадочная Луна вступит в коалицию с Вселенной и будет подкидывать всяческие испытания. В этот день лучшей тактикой будет не поддаваться соблазнам и твердо стоять на своем. Удача непременно будет на вашей стороне, если вы сможете убедить этих двух дамочек в своей силе духа.

Лунный календарь / ua.depositphotos.com/

30 октября 2021 года, 24 лунный день

Убывающая Луна в знаке Лев

День чудес – так можно охарактеризовать 24 лунные сутки. Необыкновенные возможности откроются для тех, кто готов впустить их в свою жизнь. Период новых начинаний и кардинальных изменений. Не стоит упускать свой шанс перемен, которые позитивно скажутся на каждой стороне жизни.

31 октября 2021 года, 25 лунный день

Убывающая Луна в знаке Дева

Отбросьте суету и спешку и займитесь важными делами. Великие свершения ожидают вас. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг, сегодня каждая мелочь может иметь решающее значение.