Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день

Полнолуние в октябре 2021 / ua.depositphotos.com/

Фаза лунного роста во втором месяце осени достигнет своего пика 20 октября в 17:56 по киевскому времени. Полнолуние произойдет в знаке Овна.

Овен – знак стихии огня, поэтому день полной Луны наполнен агрессивной энергией. В этот день люди склонны действовать под влиянием эмоций. Эти вспышки поможет сгладить влияние Меркурия, который благоволит людям умственной деятельности.

В 14 лунный день повышается рождаемость, многие могут испытывать чувство необоснованной тревоги. Дают о себе знать хронические заболевания.

О том, какое влияние оказывают фазы Луны на самочувствие, работоспособность и успех, читайте в нашем материале: Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве.

Полнолуние в октябре 2021: что можно делать

В период полной Луны стоит избегать тяжелых физических нагрузок или напряженной работы. Решение всех важных вопросов лучше отложить на более благоприятный день. В среду можно заняться несложными делами, которые откладывались в долгий ящик.

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Под влиянием Овна люди склонны к повышенной импульсивности. Становиться легче избавится от давних проблем или закончить отношения или дружбу, которые зашли в глухой угол. Однако принимая такое решение, стоит руководствоваться не влиянием сиюминутного желания, продиктованного эмоциями, а трезвым рассудком.

В день полнолуния стоит отдавать предпочтение спокойному отдыху. Медитация, дыхательные практики помогут совладать с эмоциональным напряжением дня и рассортировать мысли и чувства. Усиливается интуиция, и вы более тонко чувствуете настроение окружающих. Хорошо создать что-то новое: картина или стих помогут повысить энергетику.

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Что нельзя делать в полнолуние

В 14 лунный день стоит избегать стрессов и нервного перенапряжение. Необходимо сократить общение с окружающими – этот взрывоопасный день – не лучший для новых знакомств. В общении с родственниками и близкими старайтесь не провоцировать конфликтных ситуаций.

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