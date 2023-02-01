Астролог рассказал, как изменить свою жизнь в феврале: что можно и нельзя делать

Февраль порадует тех, кто рвется приступить к новым делам, заняться новыми проектам и вести активную деятельность

Влад Росс / Фото УНИАН, pixabay.com

Февраль 2023 года обещает быть довольно динамичным, поскольку завершилась ретроградность быстрых планет – Меркурия и Марса.

В интервью Главреду астролог Влад Росс рассказал, что это порадует тех, кто рвется приступить к новым делам, заняться новыми проектам и вести активную деятельность. По его словам, есть и те вещи, которы делать не стоит.

В феврале-2023 рекомендуется

По словам Росса, это идеальный период, чтобы начинать краткосрочные проекты.

"Начинать новое обучение, прежде всего, финансовое, участвовать в проектах, которые связаны с информационным бизнесом или транспортом, в середине месяца благоприятно сдать экзамены в автошколе либо заняться вождением" - заявил астролог.

Также Росс отметил, что в феврале можно привлекать новых клиентов в свой бизнес и искать новую работу, в том числе временную, даже за рубежом.

В феврале 2023 года не рекомендуется

Астролог говорит, что ошибкой будет начинать затяжные проекты, строительство. Также не стоит афишировать свои доходы и расходы и делать резкие движения и кардинально что-то менять, не обдумав дальнейшие шаги.

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