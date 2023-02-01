Души будут соединяться на небесах: любовный гороскоп от Влада Росса на февраль 2023

До 20 февраля Венера будет идти по знаку Рыб. Наступит идеальное время для того, чтобы с кем-то познакомиться перед Днем влюбленных, говорит гороскоп.

Влад Росс составил любовный гороскоп на февраль 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил любовный гороскоп на февраль 2023 и рассказал, чего ждать в романтических отношениях всем знакам зодиака в последний месяц зимы.

По словам специалиста, в любовных отношениях в феврале будет много романтики, а чувства будут глубоки, поскольку планета любви Венера будет находиться в знаке своей экзальтации – в Рыбах.

"Это создаст идеальную атмосферу для романтических отношений и новых знакомств, особенно вблизи 14 февраля. Венера будет идти по знаку Рыб до 20 февраля. Поэтому идеальное время, чтобы с кем-то познакомиться перед Днем влюбленных", - рассказал Росс в интервью Главреду.

По словам специалиста, до 20 февраля люди будут расположены к влюбленности и открыты для знакомств. Даже если в планах нет новых отношений, не исключены неожиданности и сюрпризы.

"Душа в этот период будет требовать романтики, поэтому не стоит сопротивляться, если захочется сделать подарок человеку, который вам симпатичен. Эмоции в этот период могут взять верх над разумом, что может быть и плюсом, и минусом", - отметил астролог.

Росс прогнозирует, что 14 февраля признаний в любви будет много, и они будут очень приятными и позитивными.

"Если вы уже находитесь в отношениях, то это будет прекрасное время, чтобы признаться в своих чувствах, предложить руку и сердце вблизи 14 февраля, уделить возлюбленным больше внимания и провести приятные романтические минуты", - сказал специалист.

При этом Росс советует все же сохранять здравый смысл и не терять голову, хотя это и нелегко сделать, когда Венера в Рыбах.

"Если чувства возобладают над разумом, то, вероятно, впоследствии об этом придется пожалеть", - предупредил Росс.

При этом, если вы - взрослый и самодостаточный человек, который не склонен к зависимости, то этот период принесет положительные события. Если же у есть желание раствориться в партнере, и вы склонны поддаться зависимым отношениям, можно прогнозировать разочарование.

Когда лучше венчаться в 2023 году

15 февраля планета телесной любви Венера соединится с планетой высшей любви и духовности Нептуном.

"Венчание в церкви в этот день будет просто блестящим решением. В этот день будут заключаться божественные браки, а души будут соединяться на небесах. Это лучший день для того, чтобы бог соединил сердца", - рассказал астролог.

Для творческих людей этот транзит станет отличным периодом для реализации своих фантазий и задумок. В это время благоприятно выпускать альбомы, открывать картинную галерею, выставлять что-то новенькое в Instagram или YouTube. 14-16 февраля может родиться большой хит, способный набрать много миллионов просмотров.

Венера в Овне

С 20 февраля до 17 марта Венера будет в знаке своего изгнания – в Овне. В это время отношения могут завязываться очень быстро, но, скорее всего, будут недолговечными. Поэтому знакомиться в интернете после 20 февраля не стоит, посоветовал Влад Росс.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно: