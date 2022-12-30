Гороскоп на январь-2023 для всех знаков: у Козерога пойдет в гору карьера, а Льва будет штормить

Январь 2023 года очень порадует Козерога, Водолея и еще два знака зодиака.

Астролог рассказал, в какой сфере жизни каждый из знаков зодиака в январе-2023 ждут приятные события / Коллаж УНИАН, kruto.online

В январе 2023 года звезды будут способствовать отдыху и расслаблению, также благоприятным период будет для выстраивания дружеских и любовных отношений. Первые три недели января будут благоприятны для завершения начатых ранее дел и подведения итогов, обращения к прошлому и исправления ошибок. А вот с поездками и путешествиями в этом месяце придется повременить, перенеся их на более удачные даты.

Такая астрологическая погода будет связана с влиянием двух планет – Марса и Меркурия, которые в январе будут находиться в ретроградном движении.

Ряду знаков зодиака январь готовит весьма приятные подарки, а вот четырем знакам следует приготовиться к нелегкому периоду.

Неудачники января-2023:

Рак

У Рака январь 2023 года пройдет под знаком минус. Месяц не будет для него самым благополучным и спокойным – пожалуй, из всех знаков зодиака именно Раку январь покажется самым сложным периодом. Но во многом все это будет зависеть от отношения Рака к ситуации: если не сопротивляться судьбе и не форсировать события, все в итоге сложится хорошо. Потому спокойствие – главный козырь Рака в начале года.

В работе и финансовой сфере в январе сложится не самая лучшая ситуация, поэтому лучше уйти в тень и не испытывать судьбу, иначе можно обанкротиться. Если Раку что-то будут обещать и пытаться поймать на удочку соблазна – точно обманут.

В начале месяца обстановка в коллективе Рака будет спокойной, отношения с коллегами будут более-менее дружественными, что может хорошо сказаться на качестве работы. Но в конце месяца не стоит рассчитывать на коллег и деловых компаньонов – возможно нарушение договоров, недопонимание, конфликты и даже разрыв отношений. Не самое лучшее время для любых начинаний в работе, особенно в середине января.

В финансовой сфере в январе-2023 Раку следует быть очень бдительным, чтобы его не обокрали и чтобы не попасться на уловки мошенников. Поэтому Раку не стоит надолго оставлять без присмотра свою квартиру, куда-то уезжать. Доход Раку будет приносить кропотливая работа и продуманные действия.

Личная жизнь Рака в январе будет на позитивной волне. Не будет везти в деньгах и карьере, зато повезет в любви. В начале месяца желательно наладить со своей второй половиной доверительные отношения. Секрет семейного счастья будет заключаться не столько в романтике, сколько в доверии и взаимопонимании.

Свободным представителям этого знака зодиака представится возможность встретить подходящего партнера. Следует обратить внимание на старых знакомых, коллег – не исключено, что кто-то из них давно испытывает к Раку нежные и трепетные чувства. Если Рак кого-то не подпускал к себе близко, то теперь будет шанс, что все пойдет, как по накатанной колее.

В январе Рак может простудиться или подхватить вирусную инфекцию, возможно, прямо в разгар новогодних праздников – достаточно будет выйти ненадолго на улицу без головного убора. Чтобы этого не случилось, Раку нужно укреплять иммунитет, пить имбирный чай, есть побольше цитрусовых.

Конец месяца – благоприятное время для борьбы с вредными привычками, можно бросить пить и курить в ночь на 22 января.

Лев

Январь-2023 для Льва станет очень сложным месяцем. Год начнется со служебных распрей и подковерных баталий, причем воюющие стороны будут пытаться втянуть Льва в конфликт, но не стоит им поддаваться.

Несмотря на новогодние праздники, Лев может быть очень загружен на работе. Даже поднимая бокал шампанского за Новый год, он будет думать о рабочих задачах.

Задания от руководства будут поступать одно за другим. Лев сможет с этим справляться, но в самом конце месяца, не оставляя у начальства и коллег ни малейшего сомнения в его профессионализме. Но очень сложными будут первые две недели января.

Результаты труда, вероятнее всего, в конце месяца будут оценены по заслугам, и Лев получит финансовое вознаграждение уже в феврале.

В любом случае, Льву не следует давить на коллег своим авторитетом, а нужно считаться с мнением окружающих.

Финансовое положение обещает быть более-менее стабильным в январе. Льву удастся сохранить баланс между прибылью и расходами, а, кроме того, отложить некоторую сумму.

В личной жизни Льва тоже сложится напряженная ситуация. Льва будет штормить, но любой шторм рано или поздно заканчивается, как и семейные ссоры. Потому в 20-х числах января Лев помирится со своей второй половиной, если в начале месяца возник конфликт из-за покупки неправильной елки на Новый год или невкусного "Оливье". В начале января можно будет поссориться из-за любой мелочи, сущего пустяка.

Льву нужно избегать давать своим близким указания на каждом шагу, поучать всех и каждого. Лучше большинство проблем Льву решать самостоятельно, а не поручать что-то делать другим, потому что, вероятнее всего, они подведут.

Что касается здоровья, Льву важно помнить, что самое главное – это здоровая нервная система, в которой в январе возможен сбой. Кроме того, Льву нужно держать в узде свою природную мнительность, не додумывать и не придумывать факты и события жизни без определенных доказательств. В целом, организм работать будет удовлетворительно. Льву в январе следует сидеть на диете и не устраивать больших пиров.

Дева

Для Девы январь 2023 года будет неудачным месяцем. В это время не стоит браться за что-либо новое, а вот старые задачи и проблемы Деве удастся решить не мытьем, так катаньем.

Новогодние подарки пойдут на пользу отношениям в семье, потому Деве важно сделать как можно больше подарков другим. Также Деве нельзя забывать о себе – нужно взять паузу и посвятить время себе. Деве очень нужен отдых, потому следует отправиться к океану или в санаторий. Расслабление и массаж Деве просто необходимы.

В январе в вопросах профессиональной деятельности звезды рекомендуют Деве не форсировать события и отдаться течению жизни, особенно в первые 20 дней. Следует уделять больше внимани внешнему лоску в работе, особенно тем представителям знака, которые работают с людьми. Нужно стать более обходительными, это произведет отличное впечатление как на клиентов, так и на начальство, и на окружающих людей.

В середине месяца у Девы могут возникнуть сложности в общении с руководством. Нужно быть корректнее в своих высказываниях и действиях, не пытаться реализовывать какие-либо авантюры. Также в этом месяце не следует рассчитывать на продвижение по службе. Нужно выполнять свои обязанности достойно – это непременно оценят окружающие. Смена места работы в январе-2023 категорически противопоказана Деве.

В январе представителям знака следует быть предусмотрительнее в отношении денег. Дева не будет особо беспокоиться о будущем, но средств для удовлетворения нужд и желаний ей будет достаточно.

В январе многие Девы могут определиться с избранником, если вокруг нее их двое или трое. Это благоприятное время, чтобы признаться в чувствах и сделать предложение руки и сердца.

Январь – самое подходящее время, чтобы семейным парам обновить эмоции. Деве стоит устроить необычное свидание любимому человеку или сделать подарок – результат не заставит себя долго ждать. Чем больше цветов и сладостей будет дарить Дева, тем лучше.

Свободные представители этого знака зодиака в январе-2023 станут более привлекательными для противоположного пола, особенно если резко сменят имидж. Если Деве не удастся завязать серьезный роман, то удовольствие от флирта ей гарантировано.

Что касается здоровья, Деве в январе следует проявлять внимание к любым сигналам организма в виде боли, иначе можно попасть в больницу, например, с аппендицитом. Использование нетрадиционной медицины для лечения в этот период, может только усугубить состояние. В начале месяца следует отдать предпочтение домашней еде, иначе можно отравиться в ресторане. Конец месяца подойдет для закаливания, начала курса массажа, водных процедур. Наилучший эффект дадут водная гимнастика, занятия аэробикой и дыхательными упражнениями.

Влад Росс / УНИАН

Стрелец

Январь-2023 у Стрельца пройдет под знаком минус, скучать ему не придется. Несмотря на то, что все не будет складываться гладко, на настроении Стрельца и его отношении к жизни это не отразится. Трудности месяца будут лишь подстегивать его, и в нынешней ситуации это будет абсолютно правильная позиция.

В первой половине января есть неплохие шансы на успех. Конечно, большинство представителей этого знака будут праздновать Новый год, но если случайно на каникулах доведется встретиться с деловым партнером или начальником, то советую непременно пообщаться – Стрельцу удастся произвести отличное впечатление, что в будущем может благоприятно отразиться на его карьере (Стрельца либо повысят в должности, либо поднимут зарплату). Если же такая возможность не представится, нужно постараться продвинуть свои иди в первые рабочие дни этого месяца.

В середине января-2023 Стрельцу желательно взять тайм-аут, поскольку планы могут нарушиться, да и достичь компромисса с партнерами будет весьма нелегко. Зато в конце месяца представители знака вновь могут быть на волне успеха.

В сфере финансов во второй половине месяца у Стрельца появятся хорошие шансы для нового заработка и нового делового проекта. Однако в первой половине Стрелец может прогореть. Потому нужно быть весьма рачительным и тратить с умом.

В личной жизни Стрельцу не стоит рассчитывать на всплеск романтических чувств. Если с партнером (или партнершей) у Стрельца доверительные отношения, то месяц пройдет спокойно, без скандалов. На каникулах Стрельцы сумеют не только отдохнуть, но и вместе с супругой выработать план действий, который в дальнейшем поможет увеличить доход семьи.

Стрельцу важно сейчас не спорить, даже с деловыми партнерами, а найти компромисс и договариваться. Не стоит подавать в суд, зато стоит все судебные разбирательства закончить именно в январе.

В середине месяца денежные вопросы лучше не обсуждать, поскольку даже самые крепкие пары могут рассориться, а деловое партнерство может разрушиться.

У свободных Стрельцов-девушек в первой и третьей декадах января появится шанс познакомиться с интересным состоятельным человеком, особенно за границей.

Стрелец в январе будет чувствовать себя бодрым и энергичным. Чтобы коварный вирус не подкосил Стрельца в самый неподходящий момент, следует принимать витамины, одеваться по погоде и не переохлаждаться. При этом нельзя забывать о полноценном отдыхе. Переутомление будет способно вызвать обострение хронических заболеваний, не говоря уж о бессоннице. Однако физическая активность пойдет Стрельцу на пользу, особенно благоприятными будут занятия конным видом спорта и фитнесом. Но слишком уж рвать жилы не стоит, иначе возможны травмы и растяжения.

Нейтральным январь 2023 года буде для следующих знаков:

Телец

Для Тельца январь-2023 обещает быть относительно ровным периодом. Его ждут приятные хлопоты и непринужденное общение с друзьями и близкими.

Главное в этом месяце для Тельца – не пытаться кардинально менять свою жизнь. Гораздо полезнее будет попытаться улучшить то, что уже есть. Тельцу нужно помнить в январе, что лучшее – враг хорошего. Так что незачем дергаться, у Тельца все впереди, ведь, начиная с мая, его посетит большая удача.

Во время новогодних каникул Тельцам следует хорошенько отдохнуть и восстановить силы. Благоприятен отдых в горах.

На работе в этом месяце Тельцу будет особо нечего ловить. Когда праздники закончатся, можно приступить к работе, но без фанатизма. Желательно сосредоточиться на повседневных делах, не строить наполеоновских планов, не нужно торопиться и принимать важных решений, тем более, до 20 января.

С деньгами у Тельца все будет в порядке. Он умеет обращаться с ними благоразумно, и это умение не должно подвести представителей знака и в этом месяце. А вообще, любые финансовые операции в январе будут рискованными для Тельца, особенно оформление кредита. Также возможна какая-то афера с безналичным расчетом, потому следует быть внимательнее – мошенники не дремлют.

Многие Тельцы в январе-2023 могут получить неожиданное денежное вознаграждение, наследство или выиграть в лотерею.

Личная жизнь Тельца будет спокойной, гармоничной и размеренной на протяжении всего первого месяца года. Однако у некоторых представителей знака зодиака могут возникнуть романтические чувства к человеку, находящемуся где-то за границей. Поэтому Тельцы, которые будут находиться на море или в другой стране, неожиданно могут изменить своему супругу, особенно это касается женщин-Тельцов. Однако следует помнить, что, вероятнее всего, эти отношения ни к чему не приведут, более того, не факт, что объект симпатии будет отвечать взаимностью в дальнейшем. Так что стоит обратить внимание на своего супруга и поберечь отношения с ним.

Некоторые Тельцы в январе могут испытывать беспокойство по поводу прошлых отношений. Если расставание с бывшими партнерами было не очень хорошим, есть вероятность неприятной встречи, или Тельцу что-то припомнят. Как бы там ни было, Тельцу важно сделать правильные выводы и оставить прошлое в прошлом.

Одинокие представители этого знака зодиака будут пользоваться популярностью у противоположного пола в январе, однако шансы на серьезный роман с продолжением в этом месяце невелики. Возможен разве что мимолетный или курортный роман. Зато многие одинокие Тельцы наконец поймут, какой именно человек способен стать героем их романа, и перестанут тратить время и энергию на отношения без будущего.

Здоровье у Тельцов в этом месяце будет железным. Практически все Тельцы в это время будут защищены от серьезных проблем. Однако от вирусов и обострения хронических болезней они не будут застрахованы, особенно это может касаться дыхательных путей. Потому следует избегать переохлаждения и купания в проруби на Крещение. Кроме того, в январе Тельцу рискованно будет заниматься травмоопасными видами спорта, поэтому лучше избегать физических перегрузок.

Близнецы

Близнецам в январе-2023 будет ни холодно, ни жарко. В этом месяце следует больше времени посвятить дому, в результате чего отношения в семье станут теплее и гармоничнее.

Начало года принято считать началом новой жизни, и Близнецы это почувствуют. Однако звезды советуют действовать размеренно и не торопиться, поскольку слишком уж будет велико влияние прошлого, слишком уж будет давить карма. Если есть незаконченные дела и связи, которые тяготят Близнецов, или вопросы к самим себе, то не следует форсировать события ни в любви, ни в профессиональной деятельности.

Будет прекрасно, если Близнецы будут стараться претворять в жизнь свои мыслеобразы, тогда все у них будет замечательно. Потому представителям знака нужно работать над мыслеформами.

Что касается финансов, то звезды не советуют Близнецам делиться своими планами – коллеги могут по-разному отреагировать на устремления представителей знака, тем самым помешав достижению целей.

В середине января работоспособность Близнецов будет крайне низкой, особенно вблизи 15 января. Получая в это время очередное поручение от руководства, сразу следует договариваться о более продолжительном сроке выполнения, чем обычно, иначе в середине месяца Близнецов могут просто уволить.

К концу месяца ситуация изменится, и Близнецы почувствуют прилив энергии и смогут наверстать упущенное, быстро справиться с поставленными задачами.

В отношении финансов в январе 2023 года Близнецам следует проявлять бережливость. Медленно, но уверенно удастся приближаться к финансовому успеху. В этом месяце Близнецы могут понести потери по вине наемных работников.

В личной жизни январь-2023 принесет Близнецам долгожданное оживление в чувствах, особенно это касается семейных представителей этого знака. Поэтому стоит запланировать совместный с супругом выход в свет или загородную поездку.

Одиноким Близнецам январь предоставит возможность исправить ошибки прошлого. Если они давно с кем-то разошлись, появится возможность вернуть этого человека. В это время о себе может напомнить бывшая любовь Близнецов – ей стоит дать второй шанс, если сами Близнецы до сих пор испытывают сильные чувства.

Если Близнецы в ссоре со своим деловым партнером, то в январе удастся уладить конфликт, восстановить справедливость и все уладить.

Со здоровьем у Близнецов не будет серьезных проблем. Однако ресурсы организма не так велики, как хотелось бы, потому не стоит испытывать их на прочность, иначе возможны обострения хронических заболеваний, особенно связанных с перенесенными коронавирусом или туберкулезом.

Нужно стараться не нарушать привычный режим дня и питаться сбалансированно. Благоприятно в январе сесть на диету или перейти на раздельное питание.

Вторая половина января – это хорошее время для посещения психолога, медитации, расслабления и заказа натальной карты.

Скорпион

В январе 2023 года Скорпиону необходимо проявлять больше инициативы, это будет важно в этот период. Месяц может быть с надрывом: с одной стороны, он будет положительным, но с другой – не особо хорош.

На работе Скорпион должен быть максимально инициативен и активен – только в этом случае появятся проблески надежды на успех в январе. Не стоит идти на поводу у обстоятельств – нужно проявлять волю, выдержку и сопротивляться. В этом месяце представителей знака ждут большие перемены к лучшему. Скорпион сумеет обернуть любые перемены себе на пользу.

Скорпиону нельзя поддаваться праздничному настроению, а нужно сразу приниматься за работу, конкурировать, строить большие планы. Во второй половине января представится шанс возглавить коллектив, стать лидером или заняться коллективным творчеством. Скорпион будет испытывать потребность в соратниках, друзьях, коллективе сотрудников, способных увеличить производительность самого Скорпиона в несколько раз.

В январе-2023 Скорпиону необходимо избегать лишних расходов. Не исключено, что начальство захочет возложить на представителей знака некоторые служебные траты. При этом важно скрупулезно хранить кассовые чеки, чтобы получать компенсацию.

Что касается личной жизни, то у Скорпиона будет шанс завязать романтические отношения. Тем Скорпионам, которые не связаны брачными узами, но у них есть постоянный партнер, стоит прислушиваться к его мнению. Расположение планет обещает действенную помощь от любимых, их правоту, благонадежность. Любовь не требует благодарности, но счастье, полученное в результате мудрости близкого человека, станет большой наградой для Скорпиона в этом месяце.

Семейным Скорпионам звезды рекомендуют уходить с проторенных троп и придумать, как по-новому строить отношения.

Что касается здоровья, то Скорпиону в январе не рекомендуется увлекаться народной и нетрадиционной медициной, употреблять спиртные напитки. Есть большая опасность отравиться, потому экспериментировать со здоровьем нельзя. Следует проявлять больше скептицизма по отношению к целителям – есть опасность стать жертвой шарлатанства и мошенничества. Из Скорпиона могут вытянуть большие суммы денег, обещая избавить его от порчи.

Рыбы

Далеко не все события января-2023 окажутся приятными для Рыб. Это будет средний месяц. Не стоит пасовать перед трудностями, ведь если Рыбы поверят в свою удачу, все сложится вполне благоприятно. Рыбам в этом месяце следует как можно чаще встречаться с родными и друзьями, отдыхать, не скупиться не знаки внимания и подарки, уделять внимание своему окружению.

В плане карьеры Рыб ждет довольно неплохой месяц, который имеет все шансы сложиться удачно. Представители этого знака в январе могут найти надежных деловых партнеров и могут рассчитывать на поддержку влиятельных покровителей, помощь коллег, благосклонность руководства. Рыбам нужно относиться с большой серьезностью ко всем своим обязанностям. Следует постараться меньше говорить и обещать, а больше делать.

Во второй половине месяца звездная обстановка может способствовать возникновению неприятностей на работе, отсутствию взаимопонимания, а, кроме того, неадекватной оценке собственных способностей.

Если у Рыб есть финансовые проблемы, то нужно постараться за январь все их решить и раздать всем долги. Тогда все у Рыб будет хорошо, и будет дан новый импульс в их жизни – новая работа и новая удача.

В конце января-2023 следует отказаться от трат, не подписывать финансовых документов.

Первая половина января будет способствовать развитию романтических чувств. А вот в семье к концу месяца звезды рекомендуют пересмотреть приоритеты и уделять больше времени и внимания близким. Если же служебные проблемы поглотят Рыб всерьез и надолго, им нужно взять за правило оставлять рабочие дела за порогом дома. Близкие ждут от Рыб заботы и внимания, а не бесконечных жалоб на коллег. Конечно, Рыбы могут рассчитывать на поддержку семьи, но злоупотреблять терпением домочадцев не следует.

Что касается здоровья, то Рыбы в январе будут пребывать в отличной форме. Единственное, что может негативно отразиться на самочувствии, это повышенная тревожность. Рыбам не стоит принимать близко к сердцу сложные ситуации, а нужно учиться отпускать проблемы, прорабатывать страхи, негативные переживания. Некоторые Рыбы могут заняться психологией, парапсихологией, медитацией. Также можно заняться танцами.

Во второй половине января-2023 у Рыб могут появиться головные боли. Потому следует больше времени проводить на свежем воздухе, даже если будет морозно, желательно за городом. Не стоит забывать об отдыхе, иначе батарейки Рыб быстро сядут. Если головные боли не будут долго проходить, нужно обращаться к врачу и прекратить пить алкоголь.

Счастливчики января-2023:

Овен

Январь 2023 года у Овна будет удачным периодом, поскольку Юпитер, планета большого счастья, будет двигаться как раз по этому знаку. Несмотря на то, что далеко не все будет идти гладко, январь Овна вряд ли разочарует. Любые препятствия, которые будут встречаться на пути представителей этого знака, будут легко и быстро преодолеваться. Любой вопрос можно будет решить переговорами.

На работе в январе Овну следует прислушиваться к окружающим и присматриваться к альтернативному способу ведения дел. Перед представителями этого знака зодиака откроются неплохие перспективы профессионального роста, что непременно скажется и на финансовой сфере. Особенно благоприятны 20-е числа месяца. В январе Овну удастся внедрять в свою жизнь удачные идеи, которые со временем принесут неплохую прибыль.

В этом месяце Овна ждет масса полезных знакомств. В первой половине января ему будет удаваться сглаживать конфронтацию между коллегами, а во второй половине Овну нужно стараться воздерживаться от высказывания своего мнения, иначе есть риск оказаться не в том положении, в котором бы хотелось. Возможны сплетни и козни против представителей этого знака.

Гибкость станет козырем Овна в январе 2023 года. Хотя эта черта несвойственна представителям знака, им придется изловчиться и проявлять ее.

В январе, особенно в первую неделю месяца, в финансовой сфере жизни Овна будет наблюдаться некоторый упадок. Это будет связано с тем, что Овен очень импульсивен в тратах, а новогодние праздники станут поводом для таковых. Однако во второй половине месяца ситуация наладится, и у Овна появится шанс преуспеть в денежных делах.

В личной жизни Овна ждут перемены. Это может быть решение о начале совместной жизни, подача заявления в ЗАГС или весть о прибавлении в семье. Одиноким представителям знака улыбнется удача на встречах и знакомствах. Январь станет месяцем счастливой взаимности.

Здоровье не доставит Овну особых проблем в этот период. Возможно лишь плохое самочувствие у метеозависимых представителей этого знака, но каких-либо серьезных заболеваний не предвидится. Разве что опасность могут представлять сезонные инфекции, в частности, грипп. Потому следует быть бдительными и не пренебрегать профилактическими мерами.

В любом случае, к концу января настроение Овна улучшится, а от болезней удастся избавиться. Это время благоприятно для занятий спортом и закаливания.

Весы

Январь 2023 года для Весов станет очень удачным периодом. Даже если на работе будут возникать неприятности, представители знака смогут легко с ними справиться благодаря уверенности в себе и поддержке родных и близких людей. Жизнь будет направлять представителей знака, дабы они двигались самым успешным путем.

Венера войдет в пятый от Весов знак – Водолея, что предоставит Весам большие шансы получить выигрыш. Однако не нужно торопиться получить удовольствие по максимуму – его вполне можно растянуть, сделав весь январь месяцем удовольствия.

Учитывая, что январь – это время рождественских каникул, большинство Весов смогут прекрасно провести время с семьей. Встречи с родственниками пройдут душевно, подарят массу позитивных эмоций.

Если даже Весам приходится работать в праздники, переживать не стоит, поскольку обстановка будет способствовать проявлению творческой натуры представителей этого знака. И именно в этом месяце у Весов есть все шансы создать настоящий шедевр: написать необыкновенную картину или хорошую книгу, создать прекрасный альбом.

Середина января-2023 будет для Весов сложным периодом для реализации планов, особенно вблизи 15 января. Звездная обстановка способна спровоцировать конфликты, потому Весам нужно постараться ни с кем не спорить и контролировать свои эмоции.

Очень удачным для Весов окажется конец января, особенно 29-30 числа. В это время можно будет легко завоевать расположение руководства, продвинуть свои идеи и поправить финансовое положение.

Весам в январе можно совершать крупные покупки, особенно в последней декаде января: приобретать недвижимость, автомобили, золото, бриллианты. Однако, несмотря на это, стоит жить скромнее и экономнее тратить деньги, иначе есть риск увлечься и истратить все. Тем не менее, позитивные покупки все-таки будут.

В личной жизнь Весов все тоже будет хорошо. У Весов, которые не состоят в отношениях, появится герой их романа, которого можно будет встретить в поездке, в соседнем городе или другой стране. Специально искать встречи не стоит – на ловца будет и зверь бежать. Знакомство может быть совершенно случайным. Это как раз тот вариант, когда знакомство случится не в интернете, а на улице, в баре или ресторане. Не нужно форсировать события – пусть отношения развиваются медленно, и тогда знакомство может перерасти в серьезный роман.

Семейные Весы будут поглощены приятными хлопотами. В середине месяца у кого-то из близких могут возникнуть трудности, и помощь Весов для них окажется просто неоценимой. Если сложились непростые отношения с супругой (или супругом) либо кем-то из родни, в январе благодаря удачному расположению звезд появится шанс все исправить, оставить в прошлом обиды и разногласия, достичь полного взаимопонимания.

Если говорить о здоровье Весов в январе 2023 года, то возможна повышенная усталость, бессонница, мигрень. Нужно стараться больше находиться на свежем воздухе, соблюдать режим дня. Самое главное – Весам необходимо избавиться от алкоголя, употреблять его разве что на Новый год. Но серьезных проблем со здоровьем удастся избежать, Весам даже особо не грозят инфекционные заболевания.

В середине месяца не исключены приступы меланхолии, необоснованные страхи, неуверенность в себе. Но нужно гнать все мрачные мысли прочь. Отличный способ избавиться от хандры – спорт и активный отдых. В конце месяца можно пойти в спортзал и увеличить физические нагрузки, попробовать новые виды спорта, особенно 29-30 января.

Козерог

Козерога в январе 2023 года ждет удачный период. Ему придется весь месяц работать, работать и еще раз работать. В противном случае возможны сложные ситуации в семье, которые Козерог будет воспринимать очень болезненно. Представителям знака следует возобновить работу над старыми проектами и идеями – они принесут удачу в этом месяце. Но важно правильно подобрать компаньонов. Велика вероятность, что Козерог в январе будет финансово успешен благодаря новым дружеским связям. Благодаря бизнес-плану, составленному в январе, Козерог может озолотиться, особенно если он будет составлен вблизи новолуния 22 января.

В работе у Козерога все будет складываться удачно. В январе-2023 он сможет достичь больших высот. Начальство оценит труды Козерога и может повысить в должности или поднять зарплату.

Если же Козерог сам является руководителем, то, вероятнее всего, в январе он сможет усилить свою команду за счет нововведений и модернизации процесса труда, привлечения новых кадров, спонсоров и финансовой поддержки.

Во второй половине января работоспособность представителей знака повысится настолько, что они будут гореть тем делом, которым заняты, и появятся очень хорошие финансовые возможности. В этот период положительное влияние на результат работы окажут знакомства с авторитетными фигурами, которые смогут оказать помощь – и моральную, и материальную, и спонсорскую.

Козерог в январе-2023 сумеет сохранять финансовое равновесие. Умение заработать много денег будет способствовать укреплению отношений в семье, где Козерог сможет делать очень большие подарки.

В личной жизни дела у Козерога в январе будут складываться не всегда ровно, поскольку он будет вспыльчив, особенно на Новый год. Поддавшись эмоциям, Козерог может обидеть любимого человека, наговорив много неприятных слов. Плохое настроение может привести к необдуманным поступкам. Во имя мира в семье Козерогу важно стараться вести себя сдержано и прислушиваться к голосу разума.

В конце месяца у Козерога может случиться новый роман, особенно если Козерог одинок. И объектом симпатии может стать или бывший друг, или коллега. Но Козерогу не стоит торопиться убеждать вторую половину в серьезности своих намерений, потому что Венера весь месяц будет в Водолее, что больше будет способствовать дружбе, нежели серьезным отношениям.

В январе у Козерога будет нестабильное душевное состояние, хандра, депрессия, особенно если что-то не будет получаться. Козерогу важно стараться держать себя в руках, не поддаваться эмоциям, какими бы сильными они ни были. В этом месяце представителям знака показаны любые водные процедуры, посещение бассейнов, бань, саун. Это благоприятно скажется на общем состоянии организма. В конце месяца необходимо провести профилактические мероприятия, связанные с почками и мочевыделительной системой. Необходимо тщательно следить за питанием, исключить употребление жирных, соленых и острых блюд.

Водолей

В январе 2023 года планета счастья, любви и благополучия Венера войдет в знак Водолея, поэтому представители знака станут энергичными, настроенными на позитивную волну. Желание приблизить счастливые перемены в жизни, вероятно, реализуется в этом месяце. Но все же нужно запастись терпением, не стоит форсировать события и играть в азартные игры. Водолею нужно учиться ловить удачные моменты, и тогда он сможет воплотить любые мечты в январе.

Что касается карьеры, у Водолея будет отличный шанс добиться громадного успеха. Представители знака станут более решительными, целеустремленными и уверенными в себе. Однако не стоит проявлять чрезмерную напористость, особенно в первой декаде месяце. Непреклонность может стать причиной серьезных конфликтов. К тому же, в этот период Водолей не всегда будет верно оценивать ситуацию, в результате рискует совершать досадные ошибки.

А вот во второй декаде января Водолею нужно начинать штурмовать карьерную лестницу – он вполне сумеет достичь впечатляющих результатов.

В последнюю неделю января у Водолея появятся возможности укрепить финансовые позиции, сделать удачные вложения, найти новых партнеров.

Также в январе-2023 у Водолея появится шанс устроить личную жизнь, достичь полной гармонии в отношениях, создать идеальную атмосферу в семье. Очень благоприятный месяц для романтики.

Звезды полностью на стороне Водолея, но нельзя рассчитывать только на космическую обстановку – многое будет зависеть и от самих представителей знака. Водолей должен четко понять и определиться, чего он хочет, подобрать ключ к сердцу любимого человека – и можно будет наслаждаться счастьем.

Свободным Водолеям в первой декаде месяца лучше заняться собой, привести в порядок внешний вид, а главное – свои мысли и чувства. В это время лучше не искать романтических встреч. А вот во второй декаде нужно искать их и действовать. Не нужно стесняться первым проявлять инициативу, потому что именно во второй декаде Венера войдет в знак Водолея. Можно забыть об условностях и устаревших стереотипах – если Водолей испытывает интерес к человеку, он должен открыть ему свое сердце.

Со здоровьем в январе у Водолея не должно возникнуть серьезных проблем, но во всем нужно соблюдать меру – не объедаться, не пьянствовать и не курить. А лучше оставить все эти вредные привычки в новолуние 21 января. Водолею нельзя пренебрегать мерами предосторожности и полноценным отдыхом. Есть опасность осложнений, особенно после вирусной инфекции, связанной с легкими и бронхами.

Месяц отлично подходит для активных тренировок. А начинающие могут попробовать себя в разных видах спорта, чтобы найти занятие по душе.

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