Астролог назвала дату редчайшего явления, которое может отразиться на войне в Украине

Астролог напомнила, что 166 лет назад шла русско-турецкая война и соединение Нептуна с Юпитером в знаке Рыб.
Совсем скоро произойдет редчайшее явление, которое случается всего раз в 166 лет.
Как рассказала астропсихолог Валентина Виттрок точное соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыб произойдет 12 апреля.
"То, что исторические события повторяются, ни для кого не секрет: они могут рассказать, что происходило во время предыдущего соединения Юпитера и Нептуна в Рыбах", – сказала она, передает ТСН.
Астролог напомнила, что 166 лет назад шла русско-турецкая война и соединение Нептуна с Юпитером в знаке Рыб произошло 17 марта 1856 года. Уже через две недели после этого астрологического явления был подписан Парижский мирный договор.
Согласно документу, Турция оставалась целостным и независимым государством, а гарантом ее статуса стали Великобритания, Франция и Сардиния-Пьемонт. Тогда же Бессарабия отошла к Молдове, а Российская империя потеряла протекторат над Сербией и Валахией.
"Война была ею проиграна, как бы российские историки ни пытались доказать обратное. Налицо ощущение дежавю, которое усиливается, если учесть, что в нынешних переговорах между Украиной и Россией деятельное участие принимает Турция", - отметила Виттрок.
Когда война в Украине закончится
Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.
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