Астролог назвал самые удачные и самые неблагоприятные дни 2023 года

Астролог Влад Росс рассказал, какие даты 2023 года будут самыми удачными и счастливыми, и подсказал сферы, в которых в это время будет больше всего фартить.

Астролог Влад Росс рассказал, когда в 2023 году будут самые катастрофические дни / Главред

Несмотря на то, что 2023 год будет спокойнее, чем предыдущий, стабильным его точно не назовешь. Перемены и трансформации в наступившем году будут неизбежны, потому не стоит рассчитывать на то, что все будет тихо и ровно. Впрочем, чтобы минимизировать риски и опасности 2023 года, а также максимально использовать возможности, которые он предоставит, необходимо учесть благоприятные и неблагоприятные даты и периоды года. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог назвал самые удачные дни 2023 года и подсказал сферы, в которых в это время будет больше всего фартить.

Наиболее благоприятные даты и периоды 2023 года, по мнению Влада Росса, следующие.

5 мая – день благоприятен для важных покупок, приобретений, а также оформления делового партнерства и вступления в брак.

22 июня – благоприятный день для активной деятельности, финансовых дел и приобретений.

1 июля – удачный день для заключения брака, укрепления отношений, а также долговременных финансовых вложений и покупок.

7 июля – день хорош для важных покупок, активной деятельности, а также дальних поездок и путешествий.

9 сентября – прекрасный день для организации бизнеса, регистрации фирм, компаний или чего-либо другого, а также покупки недвижимости.

22 сентября – отличный день для дальних поездок и путешествий, начала обучения, прохождения инициации, а также реализации карьерных амбиций.

23 декабря – день благоприятен для всего, что связано с браком, отношениями, любовью, а также финансовыми вопросами и деньгами.

Также в 2023 году, по прогнозу астролога, будет несколько крайне негативных периодов, на которые лучше не планировать важных дел, а также когда не стоит принимать серьезных решений. Кроме того, эти даты будут очень опасными для поездок: возможны будут аварии, катастрофы и другие неприятности в дороге.

"Речь идет о следующих периодах: 15-20 марта, 19-22 мая, 24-28 июня, 7-10 октября, 10-13 ноября, а также 17-22 декабря", – отметил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предсказал, каким будет 2023 год для Украины, чем и когда закончится война, а также ждать ли обвала гривны. Кроме того, Влад Росс предсказал крайне насыщенный 2023 год для России, вот только события, которые предстоит пережить россиянам, вряд ли их порадуют.

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