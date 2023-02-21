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"Аркан нападения": экстрасенс пояснил, в какие дни надо опасаться атак россиян

21 февраля 2023, 09:54
Экстрасенс Роман Шептицкий говорит, что пиковыми в плане атак русских оккупантов на нынешней неделе будут 22 и 23 число.
Шептичкий, таро
22 и 23 февраля нужно особо опасаться атак россиян / скриншот из видео ua.depositphotos.com

Пиковыми и самыми беспокойными для Украины в плане атак российских оккупантов на нынешней неделе будут 22 и 23 февраля. Такой прогноз и расклад по картам Таро сделал известный экстрасенс Роман Шептицкий.

"События следующих семи дней будут разными. Они будут хорошими, плохими. Это будет неделя великого объединения. Враг продолжает истощать Украину. Ну не могут они так просто сдаться. Они могут снова сделать беду. Больше всего это касается городов и сел в регионах, максимально приближенных к линии фронта", − сказал он.

Шептицкий трактует расклад карт Таро так − пиковыми будут 22 и 23 февраля. Однако и в остальные дни этой недели украинцам нельзя расслабляться − нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в бомбоубежище.

видео дня

Кто такой Роман Шептицкий

Полуфиналист 20 сезона Международной битвы экстрасенсов, таролог, медиум, эзотерик, мистик,

"Они захотят вывести из строя систему. Внимание может быть к руководящим лицам нашего государства. Может быть даже попытка покушения на чиновников. […] 23 число - это аркан шизофрении. Все будут делать, чтобы еще больше паники на Украину навести. И аркан нападения выпадает. В этот день нужно быть готовым к атаке. День будет непростым", − сказал экстрасенс.

Астрологические прогнозы по Путину и его окружению

Астролог Влад Росс говорил, что в России 8-10 января произошел переворот, когда от рычагов был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Астролог утверждает, что власть в России после переворота захватили бывший директор ФСБ Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Валерий Герасимов и Сергей Шойгу.

До того ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2023 год для России и Путина и предсказал поражение российским войскам, дворцовый переворот и классический русский бунт.

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