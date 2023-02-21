"Аркан нападения": экстрасенс пояснил, в какие дни надо опасаться атак россиян

Экстрасенс Роман Шептицкий говорит, что пиковыми в плане атак русских оккупантов на нынешней неделе будут 22 и 23 число.

22 и 23 февраля нужно особо опасаться атак россиян / скриншот из видео ua.depositphotos.com

Пиковыми и самыми беспокойными для Украины в плане атак российских оккупантов на нынешней неделе будут 22 и 23 февраля. Такой прогноз и расклад по картам Таро сделал известный экстрасенс Роман Шептицкий.

"События следующих семи дней будут разными. Они будут хорошими, плохими. Это будет неделя великого объединения. Враг продолжает истощать Украину. Ну не могут они так просто сдаться. Они могут снова сделать беду. Больше всего это касается городов и сел в регионах, максимально приближенных к линии фронта", − сказал он.

Шептицкий трактует расклад карт Таро так − пиковыми будут 22 и 23 февраля. Однако и в остальные дни этой недели украинцам нельзя расслабляться − нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в бомбоубежище.

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Кто такой Роман Шептицкий Полуфиналист 20 сезона Международной битвы экстрасенсов, таролог, медиум, эзотерик, мистик,

"Они захотят вывести из строя систему. Внимание может быть к руководящим лицам нашего государства. Может быть даже попытка покушения на чиновников. […] 23 число - это аркан шизофрении. Все будут делать, чтобы еще больше паники на Украину навести. И аркан нападения выпадает. В этот день нужно быть готовым к атаке. День будет непростым", − сказал экстрасенс.

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