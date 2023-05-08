7 причин, почему аспирин незаменим в саду и огороде: как приготовить эффективную подкормку

Дешевый препарат из аптечки реанимирует все растения. Аспирин есть в каждом доме, и он сотворит чудо с цветами.

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Аспирин для цветов - в чем польза и как применять / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Аспирин применяют при лечении многих заболеваний, но помочь преодолеть недуг этот препарат может не только людям, но и растениям. Если растение чувствует себя не очень хорошо, аспирин повысит его иммунитет, поспособствует росту и цветению. Главред разобрался, как сделать подкормку из аспирина.

Почитать о том, как при помощи аспирина сделать так, чтобы цветы в вазе стояли дольше, читайте в материале: Розы будут свежими очень долго - простые лайфхаки, как продлить жизнь букета.

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Аспирин для цветов - польза

В садоводстве аспирин может стать настоящим спасением. Салициловая кислота, содержащаяся в аспирине, обладает несколькими полезными свойствами, которые могут существенно улучшить рост и здоровье растений.

Во-первых, аспирин может помочь при укоренении черенков. Для этого необходимо увлажнить корни растения смесью аспирина и воды перед пересадкой в горшок. Это поможет предотвратить загнивание черенков и обеспечить их хороший рост.

Во-вторых, аспирин может улучшить прорастание семян. Исследования показали, что обработка семян водой с аспирином может значительно повысить их всхожесть. Это связано с антибактериальным действием салициловой кислоты.

В-третьих, опрыскивание растений водным раствором аспирина может ускорить их рост и улучшить цветение. При этом необходимо учитывать дозировку и не злоупотреблять аспирином, чтобы не нанести вред растениям.

В-четвертых, аспирин может помочь сохранить свежесть срезанных цветов. Для этого необходимо добавить половину таблетки аспирина в воду, в которой будут стоять цветы. Салициловая кислота помогает блокировать выработку гормонов, которые вызывают увядание цветов после срезки.

В-пятых, опрыскивание растений смесью воды и аспирина может помочь вырастить более здоровые и устойчивые к болезням помидоры. Также аспирин может помочь при лечении грибковых заболеваний и защитить растения от фитофторы.

В-шестых, салициловая кислота может защитить растение от атак микробов и насекомых. Вещество борется с болезнетворными микроорганизмами и способствует здоровому росту.

В каком случае применяется аспирин для растений

если опадают листья;

не появляются новые бутоны;

внешний вид вазона стал заметно хуже;

после пересадки или если растение перенесло заболевание;

для противогрибковой терапии.

Как использовать аспирин для подкормки цветов

Растворите 1 таблетку аспирина в 5 литрах воды. Таблетка должна полностью раствориться.

Добавьте немного жидкого мыла для посуды и осторожно перемешайте.

Приготовленную смесь перелейте в садовый опрыскиватель. Раз в три недели опрыскивайте растения этим раствором.

Также можно раз в месяц вносить эту подкормку и под корень, но в этом случае раствор готовится без мыла.

Как правильно использовать аспирин в саду

При неправильном применении аспирина на растениях могут появиться коричневые пятна. Чтобы избежать этого, опрыскивание лучше всего проводить рано утром, чтобы листья растений успели высохнуть до вечера.

Ранее Главред писал, как спасти полузасохшие цветы при помощи аспирина.

Смотрите видео - Как применять аспирин в цветоводстве:

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