6 кухонных лайфхаков, которые сделают жизнь любой хозяйки проще

Лайфхаки для кухни / УНИАН, соцсети

У каждой хозяйки есть свое кухонные хитрости, которыми она пользуется, но многие из них так и остаются в секрете.

Главред собрал в Сети самые популярные и полезные кухонные лайфхаки, которые значительно упростят многие процессы и сохранят ваши деньги.

В теплое (да и не только) время года молоко может скиснуть. Оказывается, избежать этого можно, положив в банку с молоком пару листьев хрена.

Не рубите пряную зелень ножом. Зелень нужно рвать руками, поскольку во время резки она слишком быстро теряет эфирные масла.

Как достать пирог из формы, чтобы он не развалился? Да очень просто, поверх жира, которым вы смазали форму для выпечки, насыпьте манку.

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Многие сталкивались с тем, что если настаивать чай слишком долго, появится неприятная горечь. Настаивайте черный чай 3–5 минут, зеленый — 2–3 минуты.

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Как сделать соус к салату? Все очень просто. Добавьте в банку с остатками майонеза немного уксуса, оливкового масла и специи — получите отличную заправку для салата и заодно чистую банку после.

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