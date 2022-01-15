5 вещей, которые "убивают" любой интерьер: что делает дом ужасным

Некоторые вещи могут испортить даже самые лучшие дизайнерские решения.
Все хотят, чтобы их жилье выглядело красиво. Однако иногда интерьер не кажется уютным даже, если он выполнен в соответствии с модными трендами и за счет дорогого ремонта.
В издании Дом&Сад перечислены самые ужасные мелочи, "убивающие" любой дизайн. Это пять мелочей, на которые стоит обратить внимание с самого начала проекта по изменению своего гнездышка.
Читайте также4 вещи, которые портят дом: от чего нужно срочно избавитьсяТорчащие провода и удлинители. Шнуры, разбросанные по дому и его углам - это "мусор", к тому же очень опасный.
Нехватка розеток. Пункт продолжает первый. Когда вы соединяете удлинители, это сразу бросается в глаза и воруют эстетичность.
Неаккуратные стыки. Небрежно поклеенные обои или выложенный ламинат испортят даже самую дорогую отделку. В таком случае лучше не тратить деньги.
Неподходящий декор. Советские сервизы, несовместимые между собой статуэтки и вазочки в неуместных местах, как минимум покажутся странными. А еще - они продемонстрируют отсутствие вкуса у хозяев.
Сушилки для белья. Все вещи для уборки, стирки и готовки должны быть спрятанными от посторонних глаз. Иначе жилище будет выглядеть как кладовка.
Подытоживая - в доме важна каждая мелочь. Будьте бдительнее ко всем уголкам жилья, как те, кто приходит в ваш дом впервые.
Читайте такжеБезмятежность и "скандинавия": самые лучшие идеи дизайна интерьера в светлых тонахНапомним, ранее Главред писал о самых модных обоях в 2022 году.
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