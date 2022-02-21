5 бесполезных дел по дому, от которых хозяйкам нужно поскорее забыть

Есть вещи в быту, от которых нужно отказаться / pixabay.com

На уборку, готовку, мытье посуды и другие бытовые хлопоты хозяйки тратят минимум по часу-два в день. Однако не все женщины настолько привязаны к своим бытовым обязанностям. Умные хозяйки давно отказались от них, так как в это нет вообще никакого смысла.

Главред разобрался, от чего нужно отказаться в быту и как сделать так, чтобы все равно остаться лучшей из лучших.

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Это легко можно сделать раз в год, покрыв плиточную затирку герметиком или пройтись по швам парафиновой свечой.

Складывать нижнее белье

Умные хозяйки просто бросают его в ящик и не чувствуют угрызений совести из-за беспорядка на всего лишь одной полочке в шкафу.

Стирать шторы перед праздниками

Текстиль достаточно стирать раз или два в год. Кроме того, из-за частого мытья ткань может потерять цвет или деформироваться, а белые тюли от частых стирок истончаются. К тому же пыльные шторы можно и пропылесосить, а не стирать.

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Читайте также 3 вещи времен СССР, которые хорошая хозяйка никогда не выбросит из своего интерьераВытирать посуду полотенцем

Посуда и сама прекрасно высохнет за пару минут. Более того, нет никакого смысла вытирать посуду кухонным полотенцем, которое, может, и само не первой свежести.

Ополаскивать тарелки перед тем, как отправить их в посудомоечную машину, – тоже бесполезное занятие

Все остатки пищи, что смоются с тарелок, все равно уйдут в канализацию.

Напомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.

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