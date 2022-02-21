5 бесполезных дел по дому, от которых хозяйкам нужно поскорее забыть

Эти советы помогут вам не только сэкономить время, но и стать лучшей из лучших.
На уборку, готовку, мытье посуды и другие бытовые хлопоты хозяйки тратят минимум по часу-два в день. Однако не все женщины настолько привязаны к своим бытовым обязанностям. Умные хозяйки давно отказались от них, так как в это нет вообще никакого смысла.
Главред разобрался, от чего нужно отказаться в быту и как сделать так, чтобы все равно остаться лучшей из лучших.
Читайте также4 вещи, которые нужно убрать из интерьера, чтобы сохранить гармонию в домеЧистить швы между плитками
Это легко можно сделать раз в год, покрыв плиточную затирку герметиком или пройтись по швам парафиновой свечой.
Складывать нижнее белье
Умные хозяйки просто бросают его в ящик и не чувствуют угрызений совести из-за беспорядка на всего лишь одной полочке в шкафу.
Стирать шторы перед праздниками
Текстиль достаточно стирать раз или два в год. Кроме того, из-за частого мытья ткань может потерять цвет или деформироваться, а белые тюли от частых стирок истончаются. К тому же пыльные шторы можно и пропылесосить, а не стирать.
Читайте также3 вещи времен СССР, которые хорошая хозяйка никогда не выбросит из своего интерьераВытирать посуду полотенцем
Посуда и сама прекрасно высохнет за пару минут. Более того, нет никакого смысла вытирать посуду кухонным полотенцем, которое, может, и само не первой свежести.
Ополаскивать тарелки перед тем, как отправить их в посудомоечную машину, – тоже бесполезное занятие
Все остатки пищи, что смоются с тарелок, все равно уйдут в канализацию.
Напомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.
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