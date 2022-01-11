4 вещи, которые портят дом: от чего нужно срочно избавиться

Что нужно срочно выбросить из дома / Соцсети

Иногда, как бы мы не старались сделать свой дом уютным, комфорт в нем все же не ощущается. А именно к этому стремятся все хозяйки. Но большинство даже не подозревает о том, что испортить вид гнездышка могут самые обычные вещи.

Вот список того, что нужно выбросить из дома в сию минуту, чтобы его мгновенно окутал уют.

Подарочные сервизы. Фарфоровые чашки, хрустальные бокалы и другая посуда советского производства, которой так и не выпала судьба служить по назначению, зачастую всего лишь пылесборник. Поэтому от нее лучше избавиться.

/ Соцсети

Сломанные вещи. Треснувшие тарелки, кухонная утварь с отломанными рукоятками, бытовая техника, которая стоит для "красоты" в десятилетнем ожидании, что ее починять, должна отправиться в мусорно ведро.

Что нужно срочно выбросить из дома / Соцсети

Зеркала. Эксперты утверждают, что множество зеркал в доме провоцирует развитие комплексов и портит настроение абсолютно всем жильцам. Люди в таких условиях неустанно ищут в себе изъяны, а значит о гармонии и речи быть не может. В доме не должно быть много зеркал, особенно там, где им не место.

Что нужно срочно выбросить из дома / Соцсети

Спрятанный хлам. Ящики шкафов и комодов довольно часто заполненным мусором. Именно так, ведь туда попадает все, что под рукой, чтобы не было видно глазу. Но душа-то чувствует беспокойство и понимает, что сломанные зарядки, старые батарейки, пакеты и дырявая одежда должны быть на помойке.

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Что нужно срочно выбросить из дома / Соцсети

В общем, выбрасывайте без оглядки и сожаления все, к чему не прикасалась ваша рука несколько недель подряд и увидите, насколько просторнее и уютнее станет в доме сразу после его очистки.

Что нужно срочно выбросить из дома / Соцсети

Напомним, ранее Главред писал, как правильно выбрать обои, чтобы в 2022 году дом был стильным и уютным.

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