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Врач назвала неожиданную и коварную опасность апельсин

2 января 2022, 22:49

При употреблении в больших количествах апельсины могут вызвать даже анафилактический шок.

апельсин
Чем опасны апельсины / pixabay

Апельсины полезны и многие очень их любят, но в определенных случаях этот популярный фрукт может негативно сказаться на здоровье человека.

"Апельсины очень полезны, содержат большое количество микро- и макроэлементов. В одном апельсине содержится суточная норма витамина С. В апельсинах есть флавоноиды - вещества, регулирующие рост организма и оказывающие антиоксидантное действие", - говорит нутрициолог Юлия Половинская.

Польза апельсин

Апельсины понижают артериальное давление, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют стенки сосудов, обладают жаропонижающим действием, применяются при лечении язв и ран, снижают уровень холестерина, помогают дольше сохранить молодость и красоту.

Опасность апельсин

Однако специалист добавила, что апельсины, как и любые цитрусовые, являются сильным аллергеном.

При употреблении в больших количествах могут вызвать аллергические реакции и даже анафилактический шок. Также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта нужно с осторожностью употреблять апельсины натощак.

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Апельсин имеет высокую кислотность, что плохо может сказаться на зубной эмали. Повышается риск ее разрушения, лучше прополаскивать рот после употребления апельсина или пить апельсиновый сок через трубочку.

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