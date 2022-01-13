Как с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способы

Как использовать кожуру от бананов / коллаж Главред

Полезные свойства банановой мякоти неоспоримы, но про пользу кожуры мало кто знает и по привычке отправляем ее в мусорное ведро. В реальности же, банановая кожура — очень полезная вещь.

Главред разбирался, где можно ее использовать.

Поможет отбелить зубы

С помощью банановой кожуры можно успешно отбеливать зубы в домашних условиях. Для этого каждый раз после чистки протирайте их мягкой стороной банановой кожуры, чтобы удалить пятна с эмали и нейтрализовать потенциальный вред от химических веществ зубной пасты. Полученный эффект достигается благодаря высокой концентрации полезных для зубов минералов в кожуре.

Удобрение с банановой кожуры

Для начала ее необходимо измельчить - кусочки, порезанные ножом, просто заделывают в землю, а поверх насыпают грунт. Свежие шкурки всегда заглубляют в почву на 10 см, поскольку на поверхности они заплесневеют. После этого можно высаживать растения или семена

Как очистить серебро с помощью банановой кожуры

Фруктовая кислота в составе банановой кожуры поможет быстро очистить столовые приборы и украшения из серебра от темного налета. Отполируйте внутренней стороной кожуры поверхности серебряных изделий, чтобы вернуть им первоначальный блеск.

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