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3 вещи времен СССР, которые хорошая хозяйка никогда не выбросит из своего интерьера

15 февраля 2022, 23:31

Эти изделия помогут придать дому необычайности, а в быту станут очень практичными и надежными.

Вещи из СССР
Вещи из СССР всегда будут в пору / Соцсети

Некоторые бытовые вещи, которыми пользовались хозяйки в СССР, не имеют таких хороших аналогов даже в современное время, так как в советском союзе все делали по ГОСТу и "на века".

Вот что всегда будет в пору в интерьере:

Читайте также3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавитьсяХрустальные конфетницы и салатницы

Советские конфетницы и салатницы очень прочные и смотрятся великолепно.

Чугунная посуда

"Бабушкины" сковородки и кастрюли можно прокалить солью, отчистить химией и пользоваться еще очень долго. Кроме того, на старых чугунных сковородках получаются лучшие блинчики и жареная картошка.

Ковер

"Бабушкины" ковры с узорами и сейчас предлагаются к покупке в магазинах. Они становятся изюминкой интерьера.

Напомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.

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