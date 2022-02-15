3 вещи времен СССР, которые хорошая хозяйка никогда не выбросит из своего интерьера

Вещи из СССР всегда будут в пору / Соцсети

Некоторые бытовые вещи, которыми пользовались хозяйки в СССР, не имеют таких хороших аналогов даже в современное время, так как в советском союзе все делали по ГОСТу и "на века".

Вот что всегда будет в пору в интерьере:

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Советские конфетницы и салатницы очень прочные и смотрятся великолепно.

Чугунная посуда

"Бабушкины" сковородки и кастрюли можно прокалить солью, отчистить химией и пользоваться еще очень долго. Кроме того, на старых чугунных сковородках получаются лучшие блинчики и жареная картошка.

Ковер

"Бабушкины" ковры с узорами и сейчас предлагаются к покупке в магазинах. Они становятся изюминкой интерьера.

Напомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.

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