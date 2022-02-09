3 самые ужасные ошибки в интерьере, которые допускает каждый второй: как их исправить

Некоторые вещи в квартире кажутся домочадцам такими привычными и естественными, однако на самом деле они говорят о безвкусице.
Есть вещи, которые безнадежно портят и дешевят интерьер. Они очень популярны, однако на самом деле говорят не только об отсутствии вкуса у домочадцев, а и о неприученности к порядку. Поэтому давайте разберемся, от чего и почему стоит избавиться.
Магниты на холодильнике. Это один из самых распространенных промахов, который можно исправить с помощью специальной доске, если она впишется в интерьер вашей кухни.
Помните, что разноцветный холодильник - устаревший тренд из 2000-х и не более, лучше покажите гостям фото из отдыха.
Средства для мытья посуды. Дозаторы для моющего можно скрывать в шкафчиках.
Помните, кухня смотрится стильно, опрятно и чисто, когда на столешнице и возле раковины ничего нет.
Обувь в прихожей. Разбросанная в прихожей обувь создает ощущение бардака.
Если нет денег на шкаф - купите банкетку, а все, то не по сезону, спрячьте.
Напомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.
Читайте также:
- 3 вещи, которые испортят любую кухню
- 3 простых и легких способа, которые сделают маленькую кухню просторнее
- Недвижимость в 2022 году: что и по каким ценам покупают украинцы
- 3 простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютной
- Станет любимым уголком в доме: самые модные цвета для кухни в 2022 году
- Как сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавиться