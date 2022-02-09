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3 самые ужасные ошибки в интерьере, которые допускает каждый второй: как их исправить

9 февраля 2022, 00:00

Некоторые вещи в квартире кажутся домочадцам такими привычными и естественными, однако на самом деле они говорят о безвкусице.

Эти ошибки раздражают гостей / pixabay.com

Есть вещи, которые безнадежно портят и дешевят интерьер. Они очень популярны, однако на самом деле говорят не только об отсутствии вкуса у домочадцев, а и о неприученности к порядку. Поэтому давайте разберемся, от чего и почему стоит избавиться.

Магниты на холодильнике. Это один из самых распространенных промахов, который можно исправить с помощью специальной доске, если она впишется в интерьер вашей кухни.

Помните, что разноцветный холодильник - устаревший тренд из 2000-х и не более, лучше покажите гостям фото из отдыха.

Средства для мытья посуды. Дозаторы для моющего можно скрывать в шкафчиках.

Помните, кухня смотрится стильно, опрятно и чисто, когда на столешнице и возле раковины ничего нет.

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Обувь в прихожей. Разбросанная в прихожей обувь создает ощущение бардака.

Если нет денег на шкаф - купите банкетку, а все, то не по сезону, спрячьте.

Напомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.

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