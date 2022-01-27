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3 устаревших решения, которые испортят любой интерьер: провал гарантируемый

27 января 2022, 00:49
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В дизайне жилья есть свои тренды.

Устаревшие решения в интерьере / Соцсети

Мода есть во всем, в том числе и в дизайне интерьера. Иногда мелочи способны испортить вид жилья мгновенно, показав его устаревшим.

Есть три самых провальных решения для интерьера, которые давно отжили свое.

Многоуровневый потолок. Это старое решение, которое выглядит избыточным. Кроме того, очень часто люди ошибаются и делают его каким попало. А потолок должен сочетаться с обоями. Причем, не только по цвету, но и рисунку.

Глянцевый потолок. Такая отделка выглядит ужасно, просто, дешево и старо. Если решили все-таки выбрать его, то потолок должен быть лаконичным и гармоничным с общим пространством.

Устаревшие решения в интерьере / Соцсети

Галогеновые светильники. Крохотные точечные лампочки, встраиваемые в потолок, отжили свое. Вместо этого лучше использовать светодиодные светильники, которые, к тому же, не почувствуют перепад электричества.

Читайте также4 вещи, которые портят дом: от чего нужно срочно избавитьсяНапомним, ранее Главред назвал два самых модных цвета в интерьере в 2022 году, которые сделают дом уникально красивым.

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