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Два самых модных цвета в интерьере в 2022 году: они сделают дом уникально красивым

16 января 2022, 19:47
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Не обязательно переклеивать обои или перекрашивать стены. Обновить интерьер поможет легкий лайфхак.

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Зеленый цвет в интерьере / Instagram

Дизайн интерьера, как и любой другой имеет свои тренды, которые делают дом красивым и уютным, либо же наоборот.

Каждый год есть определенный перечень самых модных цветов для жилища. В этом году их два - зеленый и синий.

Почему нужно выбирать зеленый цвет в интерьере

Одна из главных тем в мире - экология. Зеленые оттенки в доме или квартире придут жилищу благородности и натуральности.

Кроме того, этот цвет может быть "живым" за счет цветов в горшках.

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  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (зеленый) Instagram
В чем особенность синего цвета в интерьере

Во-первых, по Pantone объявила его цветом года, поэтому в интерьере он должен быть обязательно, как и во всем другом. Кроме того, в доме этот цвет выглядит изысканно, а еще - положительно влияет на психоэмоциональное состояние.

Стоит отдавать предпочтение приглушенно-холодным оттенкам или "барвинку".

  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий) Instagram
  • Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий)
    Модные цвета в интерьере в 2022 году (синий) Instagram
И маленький лайфхак о том, как сделать красивой модной за счет цвета, не переклеивая обои и не крася стены

Вы можете добавить интерьер декор в вышеупомянутых цветах. То есть, мини-мебель, пледы, шторы, коврик, живые цветы или соответствующего оттенка горшочки для них.

Читайте также4 вещи, которые портят дом: от чего нужно срочно избавитьсяРанее Главред назвал пять мелочей, которые "убивают" интерье, и рассказал, почему, на них стоит обратить внимание с самого начала проекта по изменению своего гнездышка.

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