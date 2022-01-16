Два самых модных цвета в интерьере в 2022 году: они сделают дом уникально красивым

Не обязательно переклеивать обои или перекрашивать стены. Обновить интерьер поможет легкий лайфхак.
Дизайн интерьера, как и любой другой имеет свои тренды, которые делают дом красивым и уютным, либо же наоборот.
Каждый год есть определенный перечень самых модных цветов для жилища. В этом году их два - зеленый и синий.
Почему нужно выбирать зеленый цвет в интерьере
Одна из главных тем в мире - экология. Зеленые оттенки в доме или квартире придут жилищу благородности и натуральности.
Кроме того, этот цвет может быть "живым" за счет цветов в горшках.
Во-первых, по Pantone объявила его цветом года, поэтому в интерьере он должен быть обязательно, как и во всем другом. Кроме того, в доме этот цвет выглядит изысканно, а еще - положительно влияет на психоэмоциональное состояние.
Стоит отдавать предпочтение приглушенно-холодным оттенкам или "барвинку".
Вы можете добавить интерьер декор в вышеупомянутых цветах. То есть, мини-мебель, пледы, шторы, коврик, живые цветы или соответствующего оттенка горшочки для них.
Читайте также4 вещи, которые портят дом: от чего нужно срочно избавитьсяРанее Главред назвал пять мелочей, которые "убивают" интерье, и рассказал, почему, на них стоит обратить внимание с самого начала проекта по изменению своего гнездышка.
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