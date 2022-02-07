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"Играем" с ковром: 4 способа его необычного использования в интерьере

7 февраля 2022, 00:26
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Любители ковров могут найти новые способы расположения этого аксессуара.

Правильное расположение ковра придает интерьеру шика / Коллаж

Даже такие примитивные вещи, как ковры, можно необычно использовать в интерьере. Есть несколько способов, которые помогут вам освежить жилье даже со старым покрытием.

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Наслаивание ковров. Мысль о том, что ковер нельзя класть друг на друга, ошибочная, особенно если речь идет о большом однотонном изделии. На него спокойно можно положить маленький разноцветный коврик.

Ковры из овечьей шкуры. Это идеальный вариант для ходьбы босиком. Кроме того, такое изделие добавит люкса в ваш интерьер.

Два ковра. Их можно разместить диагонально. Но при этом важно помнить об обязательной одинаковой толщине.

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