"Играем" с ковром: 4 способа его необычного использования в интерьере

Любители ковров могут найти новые способы расположения этого аксессуара.
Даже такие примитивные вещи, как ковры, можно необычно использовать в интерьере. Есть несколько способов, которые помогут вам освежить жилье даже со старым покрытием.
Читайте такжеПищевые привычки из СССР: почему от них нужно срочно избавитьсяВинтажные ковры. Такие изделия своей давностью придадут дому дополнительный шарм.
Наслаивание ковров. Мысль о том, что ковер нельзя класть друг на друга, ошибочная, особенно если речь идет о большом однотонном изделии. На него спокойно можно положить маленький разноцветный коврик.
Ковры из овечьей шкуры. Это идеальный вариант для ходьбы босиком. Кроме того, такое изделие добавит люкса в ваш интерьер.
Два ковра. Их можно разместить диагонально. Но при этом важно помнить об обязательной одинаковой толщине.
Читайте такжеМинутный способ сделать душевую перегородку сияющей с помощью подручного средстваНапомним, ранее Главред писал о том, как мгновенно сделать кухню чистой и уютной. Есть три вещи, избавившись от которых уборка станет легче, а чистота сохранится подольше.
Читайте также:
- 3 вещи, которые испортят любую кухню
- 3 простых и легких способа, которые сделают маленькую кухню просторнее
- Недвижимость в 2022 году: что и по каким ценам покупают украинцы
- 3 простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютной
- Станет любимым уголком в доме: самые модные цвета для кухни в 2022 году
- Как сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавиться